De ce sunt taţii avantajaţi în cazul unui divorţ

De ce sunt tații avantajați în cazul unui divorț

Custodia comună asupra copilului minor, alături de posibilitatea unui divorț civilizat și mai puțin stresant, pronunțat la un cabinet notariat sau la Starea Civilă, sunt câteva avan-taje ale noii legislații civile în materie de divorț. Cât privește custodia comună, aceasta este apreciată ca fiind un real și mare avantaj al taților. Totul, din cauză că, potrivit vechii legislații, scindarea autorității părin-tești și încredințarea minorului spre creștere și educare exclusiv unuia dintre părinți (în general, mamei, și în situații cu totul excepționale, tatălui), era nu doar o regulă, ci și uni-ca reglementare. Prevalându-se de această modificare legislativă, I. Marin și-ar dori să știe dacă, în condițiile unui divorț pronunțat definitiv înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, se poate cere anularea hotărârii prin care copilul a fost încredințat mamei și, apoi, instituirea custodiei comune:„Ne-am despărțit în 2010, când băiatul nostru avea șapte luni. Am plătit la timp, mereu, pensia de întreținere, dar soția nu vrea să-mi dea băiatul, decât strict după programul de vizite dat de instanță. La început, fiind copilul mic, nici eu n-am cerut să-l țin peste program, alteori nu-l luam deloc. Acum, băiețelul e mai atașat de mine, a crescut, însă fosta soție nu mi-l lasă mai mult. Suferă că m-am recăsătorit. La copil ar trebui să se gândească, nu la alte lucruri!”.De departe, marele avantaj, în primul rând al taților, dar în egală măsură și al copiilor minori, este că, în cazul unui divorț, autoritatea părintească poată să aparțină, legal, ambilor părinți, și nu doar unuia dintre ei, cum prevedeau regulile aplicabile înainte de 1 octombrie 2011. Asta nu înseamnă că, și acum, dacă părinții nu pot să-și exercite împreună aceste drepturi în permanență, din cauza absenței din țară a unuia dintre ei (de exemplu, unul din ei muncește în străinătate și vine în țară doar în perioada concediilor), custodia nu poate să aparțină doar unuia dintre ei, în funcție de situație. „Cei care au fost implicați în divorțuri înainte de octombrie 2011 știu ce bătaie, de multe ori la propriu, se ducea pe custodia copiilor. Erau la ordinea zilei cazuri când tații își răpeau copiii de la mame, îi ascundeau, o întreagă tevatură. Evident că sufereau enorm și părinții, însă minorii erau cei mai afectați de acest veșnic scandal dintre părinți. De aceea, custodia comună este un mare câștig, în primul rând, pentru minori. Or, legislația tocmai asta urmărește, să primeze interesele mi-norilor și după divorțul părinților” - ne-a spus avocatul Aurel Glăvan.Cât privește intenția cititorului nostru de a cere anularea hotărârii definitive de divorț, prin care copilul a fost încredințat mamei spre creștere și educare, în ideea solicitării custodiei comune, aceasta nu poate avea sorți de izbândă, întrucât, în condiții normale, orice hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă trebuie respectată întrutotul.În timp ce pensia de întreținere este un drept al copilului, dreptul de vizitare aparține părintelui, căruia i se oferă, astfel, posibilitatea să se implice în creșterea și dezvoltarea minorului, în stabilirea unor relații personale cu acesta. Pornind de la aceste premize, tatăl ar putea să formuleze o cerere de chemare în judecată a fostei soții, prin care să solicite modificarea programului de vizite stabilit de prima instanță. Dacă, însă, mama minorului demonstrează că tatăl ar avea o influență nefastă asupra acestuia, din motive clar argumentate, atunci acțiunea ar fi sortită eșecului. Dacă însă părinții reușesc să se înțeleagă, este posi-bil ca programul de vizite să fie ajustat. Însă, instituirea custodiei comune, așa cum este aceasta prevăzută în Noul Cod Civil, în condițiile unui divorț pronunțat definitiv înainte de intrarea în vigoare a acestuia, nu este posibilă. Evident, oricine are dreptul să înainteze instanței o acțiune, dar nu se știe dacă și reușește să aibă câștig de cauză.