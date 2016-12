De ce sunt oamenii geloşi

Psihologul te ajută

De ce sunt oamenii geloși

Gelozia este o emoție puternică, extrem de neplăcută, resimțită atunci când partenerul lasă impresia că acordă altcuiva mai multă atenție, iubire, moment în care se declanșează și teama de a nu-l pierde pe celălalt.Se spune că un pic de gelozie condimentează și întreține relația. Problema e dacă gelozia apare atunci când trebuie, în ce doză trebuie sau întrece măsura. Cum poate fi delimitată granița dintre gelozia… normală și cea excesivă? Ce putem face ca partenerul să fie mai puțin chinuit de apăsătorul sentiment? Sunt dileme care frământă multă lume.„Sunt căsătorită cu un băiat care mi-a spus chiar din prima zi în care l-am cunoscut că este un pic gelos. I-am răspuns că și eu sunt un pic geloasă, apoi ne-am amuzat pe tema asta. La începutul relației, îmi plăceau scenele lui de gelozie. Îi făceam mereu pe plac, eram obse-dată să nu-l provoc în vreun fel. Cei doi ani de căsnicie mi se par o veș-nicie. I-am jurat cu mâna pe Biblie că doar el mă interesează, dar nu contează, mereu îmi reproșează că-i ascund ceva. Simt că îmi urmă-rește pas cu pas viața. Mama zice s-o las mai moale cu divorțul, că toți bărbații sunt geloși, să zic mersi că mă iubește. Ce, eu nu sunt geloasă? Oare de ce sunt oamenii geloși fără motiv?”.De unde vin asemenea porniri?Trei ar fi principalele surse ale geloziei, ne-a spus psihologul Speranța Băcana. În primul rând, lipsa de încredere nu doar în partener, ci și în propria persoană. Apoi, nevoia de posesivitate extremă și dorința de a fi, oricând și oriunde, pe primul loc în inima partenerului. Psihologul știe că, cel puțin la români, gelozia este susținută cumva și de cultura noastră, în sensul că încă este percepută ca o dovadă de dragoste căreia i se acordă o grămadă de circumstanțe atenuan-te: „Asta explică și reacția mamei tinerei. Totuși, trebuie să fim sinceri, motive de gelozie într-o relație s-ar putea găsi oricând dacă partenerii sunt geloși peste măsură. Când însă gelosul se pretează să-și urmărească partenera, s-o șicaneze continuu, s-o înnebunească cu suspiciunile lui, e clar că gelozia nu mai e suportabilă, ci de-a dreptul maladivă”. Or, în asemenea situații, conflictele din cuplu se țin lanț, comunicarea lasă mult de dorit, iar viața cuplului partenerilor, un coșmar.Gelozia beneficăAltfel stau lucrurile când acest sentiment este sporadic și ținut sub control. Nu degeaba se spune că atunci când se manifestă ocazional, un dram de gelozie face bine relației, în sensul că atrage atenția asupra nevoilor partenerului, protejează iubirea și o face mai intensă.Gelozia exageratăExcesele de tot felul pe care le face partenerul gelos și eforturile disperate ale celuilalt de a evita orice motiv de suspiciune, sapă la temelia relației din simplul motiv că gelozia devine parte integrantă din viața cuplului. „Exact ca în cazul prezentat de cititoarea dum-neavoastră. Dificil, într-adevăr, dar cu ajutorul unui specialist, cu foar-te multă voință, se poate încerca o terapie” – ne-a mai spus psihologul, care le recomandă celor ce conștientizează că suferă de gelozie să analizeze atent eventualele motive care ar putea afecta încre-derea în partener, dar și posibili-tatea ca la mijloc să fie o încercare deliberată de a induce gelozia. Mai mult decât atât, dacă se va face un efort pentru a evita comporta-mentele nepotrivite sau micile apropieri față de alte persoane, gesturi care îl deranjează pe partenerul gelos, există șanse ca partenerii să găsească o soluție. Numai o comunicare sinceră îl va ajuta pe gelosul din motive imaginare să-și dea seama că acest sentiment este ridicol și înjositor.Tipuri de geloșiReferitor la cazul de față, psihologul consideră că este vorba de gelozia de tip invadator (con-trolează totul, invadează intimita-tea celuilalt, reproșează tot timpul: „Deci, vezi, ascunzi ceva!”). Alte tipuri de geloși sunt: l Fără limite: face crize din senin l Posesiv: urăște pe oricine trăiește în jurul persoanei iubite l Ranchiunos: își suspectează perechea că trăiește din vechile relații l Cel care aban-donează: este oricând dispus la despărțire l Tăcutul: tace din orgoliu.Antrenând sentimente multiple, în funcție de gradul de intensitate, gelozia poate duce la schimbări de comportament și la tulburări psihice. Îndrăznește să recunoști dacă ești gelos sau, mai bine zis, vezi în ce categorie de geloși te încadrezi și vei simți că „Gelozia este un monstru care se naște și se alimentează din sentimentele noastre“.