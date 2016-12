De ce sunt mereu cozi infernale la oficiile poştale?

2

stimati guvernanti, in orice stat civilizat posta este un serviciu in slujba cetateanului, asa cum sunt si politia, salvarea, pompierii, etc, -numai ca posta mai si produce ceva, deci nu absoarbe doar, dar nici nu se poate autosustine. De ce? Pentru ca o expeditie careia i s-a aplicat un timbru postal (1 sau 2 lei) trebuie sa ajunga la fel si in mijlocul capitalei dar si in cel mai mic sat din varful muntelui. La modul cum stau acum lucrurile rentabilizarea postei va izola total toate satele din Romania de acest serviciu, lucru care este deja in derulare.Deci domnilor guvernanti: rentabilizam sau distrugem?