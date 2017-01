Punctul pe „i“

De ce simplu, când se poate complicat?

Cum ar fi ca atunci când îți expiră vreun act sau când trebuie să înregistrezi vreun contract să nu fii plimbat pe la nu știu câte ghișee? Este întrebarea pe care și-a pus-o, de nenumărate ori, cititoarea noastră, Adriana Zaru. Astăzi, s-a oprit asupra calvarului birocratic pe care-l presupune preschimbarea permisului auto: „Dacă îți expiră permisul de conducere, trebuie să te înarmezi cu multă răbdare, pentru că ai de făcut ceva drumuri. M-am documentat din timp cu ce acte trebuie să mă prezint la ghișeu, am luat chiar și în plus, pentru că poți avea surpriza să se mai fi schimbat ceva între timp. Odată ajunsă la ghișeul cu pricina, mi se spune că cererea trebuie s-o cumpăr de la un . Pentru o simplă cerere trebuie să escaladezi munții de zăpadă de pe marginea drumului și să cauți o trecere de pietoni, și aceea destul de departe. Ca să nu mai spun că taxa pentru schimbarea permisului se achită, bineînțeles, în alt loc, pentru care mai pierzi foarte mult timp, găsirea unui loc de parcare fiind o adevărată aventură. Stau și mă întreb de ce nu este posibil să cumperi o simplă cerere și să achiți o taxă la același ghișeu la care depui actele? De ce nu există suficientă organizare, astfel încât să nu mai pierdem timp cu drumuri inutile?!”Când e vorba de sfânta birocrație românească, cititoarea noastră chiar nu și-ar mai dori să audă, constant, sintagme de genul: „Mmdaaa... doar trăim în România!”, nutrind speranța că, într-o cât mai apropiată zi, astfel de episoade vor fi din ce în ce mai rare.