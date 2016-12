De ce-şi rod oamenii unghiile? Psihologii au un verdict şocant!

1

Am cunoscut un Rromarlan(Tigan-Bulgar) ce'si roade unghiile - cu furie

Am scris in trecut, cel putin odata, despre un ticalos folosit de Securitatea-satanica ceausista impotriva mea, dupa ce am fugit de boborul Rromarlan, in primavara 1987. Prin el, dupa 1990, securistii-criminali sanguinari au lansat cateva zvonuri nebunesti despre persoana mea, prin numitul Stroe Aurel, pensionat "controlor de trafic", "director" la Rromarlatsa-Kudstendge, timp de zece ani(???) - si pun in ghilimele, pentru ca schizoidul abia daca a facut fata in turnul de control - el VANA o functie, pe care a si primit'o, pentru ca - abtineti'va din rasul-trist ce, sigur, va fi reactia la ce urmeaza -, avea..."studii superioare" -, era parte dintr'un grup de ceausisti de cea mai joasa speta, decerebrati-dezumanizati ce facusera "scoala de ofiteri"(din aia de care...gemea Tara, sarmana) la Bobocu, si pentru ca nu au gasit un loc si pentru ei in armatarata-diabolica, i'au trimis pe cateva aeroporturi sa'i faca...kkntrolori de trafic aerian - stratagema burgheziei rosii militarate fiind sa'i faca sefi "comunisti" peste civili! Stroe'asta este TIPUL mie-la-suta al PARVENITULUI! Cat timp am respirat acelasi aer, imi amintesc ca avea o singura preocupare - isi rodea pana la sange, unghiile de la maini. In minipamfletul in care am facut referire la el, am scris, ca "daca ar putea, le'ar roade si pe cele de la picioare". E posibil s'o faca in ascuns... Stroe Aurel a fost folosit de un si mai nebun ca el, un Tzigan pe nume Ionescu, de loc din Brailita, fost "ofiter", si asta, in Securitatea ceausista; BANDIT ce in 1995, era director pe aeroport(???) Dupa fuga mea de boborul Rromarlan, securistii-criminali de pe aeroport, in frunte cu doi tipi pe nume Serbanescu si Voiculescu, au fost pedepsiti si mutati la armatarata, de catre Ceausesti. Ura lor sanguinara impotriva mea, a fost materializata prin Ionescu ce lansa zvonuri printre fostii colegi, folosindu'l pe Stroe schizoidul. In timp, am intalnit unde traiesc de 25 de ani, pe unul dintre ei, ce actioneaza pe Otopeni, in...sindikkt, nu la trafic; un tip ce facea eforturi sa para normal(diabet astronomic pe fond alcoolic ce'i afecta creierul); el intrebandu'ma despre evenimente ce ar fi avut loc in viata mea. Am ramas perplex cand am inteles despre ce era vorba! Securistii ma DISCREDITAU(?!) Intr'un mod atat de josnic! Fara vreun motiv - eu numai sunt cetatean Roman, nu ma intereseaza DECADENTA din acel domeniu si DEPLANG DECADENTA ABISALA a politicastro-merdialqaedanilor - singurul meu dor fiind sa'mi vaz Neamul renascut din propria'i cenusa! Acest articol pertinent(zic eu) ma determina sa cred ca securistii-diabolici ce'i TEORIZEAZA inca pe Rromarlani si Romani, au gasit in...mancatorul de unghii, subomul BOLNAV "bun" de manipulat. Dar asta este de'o cruzime de care numai Rromarlanii sunt in stare - sa folosesti un gnom ce se automutileaza. Papa'i'ar bizdicul pe toti Rromarlanii ca ei!(Randuri din romanul "Ne'a coplesit gunoiul "uman", Doamne!")