De ce se recomandă Sfeştania în Postul Mare şi cât costă

De ce se recomandă Sfeștania în Postul Mare și cât costă

Chiar și în momentele în care au fost obligați de comunism să se îndepărteze de Biserică, românii nu s-au lepădat de ea și nu au neglijat multe din rânduielile vieții creștinești, printre care se numără și Sfeștania.Ne aflăm în Postul Mare și având în vedere că, de-a lungul anilor, la români s-a împământenit obiceiul de a-și sfinți casele, mai ales în perioadele de post, cei mai puțin informați și-ar dori să știe de ce se recomandă Sfeștania în Postul Mare și câți bani ar trebui să dea preotului, astfel încât să nu se facă „de râs”, dar nici să nu cadă în extrema cealaltă: „Bătrânii din familie spun că Postul Mare este cea mai potrivită perioadă pentru această slujbă, Sfeștania ar fi mult mai puternică acum. Dacă nu se poate face musai în Postul Mare, ce alte zile din an dau putere Sfeștaniei? Știu că trebuie să dai niște bani la preot și la dascăl. Mă interesează și partea asta, una, că nu mă pricep deloc să apreciez și nu vreau să mă fac de râs, dar nici nu vreau să dau prea mult, să cad în alt păcat, al trufiei sau mai știu eu ce!”.Opinia ArhiepiscopieiPotrivit purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Călin Gavrilaș, Sfeștania sau slujba Aghiasmei mici se poate săvârși de către preot ori de câte ori un cre-dincios o solicită. În practică, însă, credincioșii s-au obișnuit să-și sfin-țească locuințele mai ales Postul Mare, deoarece este o perioadă în care ei înșiși se pregătesc pentru întâmpinarea marii sărbători a Învierii Domnului. Așadar, dacă omul se pregătește prin post, rugăciune, spovedanie și cuminecare pentru a întâmpina Sfintele Paști, este bine să ne pregătim și casele, prin binecuvântarea lor cu apă sfințită.Scopul ceremonialuluiMenirea Sfeștaniei o constituie alungarea duhurilor rele și iertarea păcatelor, mulți credincioși dorindu-și această slujbă, în casele lor, ori de câte ori simt nevoia și cu atât mai mult în perioada Postului Mare. Asta nu înseamnă că puterea acestei slujbe este mai slabă dacă se oficiază în afara perioadei în care acum ne aflăm. Nici vorbă, mai-marii Bisericii sunt de părere că „În orice zi de la Dumnezeu ne putem pierde sau ne putem sfinți, în egală măsură“. Cât privește ceremonialul Sfeștaniei, acesta constă în rugăciuni și stropirea cu aghiazmă mică. Chiar dacă se recomandă, de obicei, în zilele posturilor mai importante de peste an, are aceeași putere și în zilele obișnuite de post (miercuri, vineri etc.) sau în prima zi a lunii respective. Important este însă ca ora să fie astfel stabilită, încât să participle la slujbă toți cei care locuiesc în casa respectivă: „Așadar, prin săvârșirea periodică a Sfeștaniei se resfințesc locul, casa și toate lucrurile din ea, după un timp în care apreciem că eventualele noastre fapte mai puțin cuviincioase au întinat locul în care trăim. Exact în acest context se spune că omul este solidar cu tot ceea ce îl înconjoară, iar urmările faptelor lui se răsfrâng și asupra casei. În principiu, preotul trebuie și poate să săvârșească Sfeștania la casa credinciosului oricând o cere acesta, de recomandat în zilele de post. Ar fi însă de dorit ca fiecare creștin să facă măcar o dată pe an sfeștanie în propria locuință” - adaugă Călin Gavrilaș.Fără contribuție băneascăReferitor la obligațiile financiare pe care le-ar avea familiile în casele cărora se săvârșește această slujbă, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului a ținut să precizeze că: „Pentru o astfel de slujbă, nu există nicio contribuție pe care preotul să o solicite”.Pregătirea pentru slujbăÎnainte de sosirea preotului, pe masa din încăperea în care se va oficia slujba trebuie așezat un bol cu apă, un mănunchi de busuioc, două lumânări, tămâior cu tămâie, o pâine, un păhărel cu ulei, vin, un prosop și un pomelnic cu membrii familiei respective.