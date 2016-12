De ce se recomandă Sfeştania în Postul Crăciunului

De ce se recomandă Sfeștania în Postul Crăciunului

Este de notorietate că majoritatea credincioșilor consideră că puterea Sfeștaniei săvârșite în posturile mari, precum cele de Crăciun și de Paști, este mai adâncă față de celelalte perioade ale anului.Pe de altă parte, reprezentanții Bisericii îi asigură pe credincioși că oficierea sfeștaniei nu este condiționată de timp, aceasta putând fi săvârșită oricând, de-a lungul anului bisericesc, chiar și în zilele de dezlegare la bucate de frupt.Este de apreciat faptul că românii, de-a lungul piedicilor întâmpinate în perioada comunistă, au reușit să rămână, în imensa majoritate, buni creștini, capabili să-și mărturisească sincer cre-dința și, ceea ce este la fel de important, să-și dorească s-o trans-mită, drept moștenire de suflet, și generațiilor viitoare. Există, însă, persoane, care, sub „eticheta” de buni creștini, încearcă să le inoculeze apropiaților idei și ritualuri care se distanțează de ceea ce presupun adevăratele rânduieli și tradiții creștinești, moștenite din tată-n fiu. Iar, unul dintre ritualurile săvârșite și în casele românilor este Sfeștania, tradiție pe care unii o forțează, din exces de zel: „Sunt destul de tânără, dar știu când e cazul să chem preotul să facă sfeștania casei. Maică-mea, care este credincioasă, recunosc, este obsedată de această tradiție, dar nu m-a lăsat niciodată să fac sfeștanie când am simțit eu că trebuie. Pentru ea, sfeștania se face în Postul Crăciunului, iar dacă se poate, și în Postul Paștelui. Dar n-a existat post de Crăciun în care să nu fac sfeștanie, zice ea, are cea mai mare putere în perioada asta. Sincer, am făcut asta mai mult din obligație. Au fost și alte perioade în care mi-aș fi dorit să chem preotul pentru sfeștanie, dar nu mi s-a permis. De ce se recomandă sfeștania în Postul Crăciunului? Restul zilelor nu sunt acceptate de Biserică pentru sfințirea casei, chiar nu înțeleg?”.Zilele de post, recomandateVlad Maxim, asistent universitar dr. Protos, ne-a explicat că, potrivit Catehismului ortodox, sfeștania se oficiază în Biserică, în prima zi a fiecărei luni. Însă, în casele creștinilor, se poate oficia ori de câte ori solicită credincioșii, dar se recomandă zilele de miercuri și de vineri ale săptămânii, tocmai pentru că sunt zile consacrate postului.Este însă adevărat că majoritatea credincioșilor s-au obișnuit să invite preotul în casele lor, pentru sfeștanie, în perioada posturilor mari, de Crăciun și de Paști. Iată și explicația: se presupune că și ei, credincioșii, sunt antrenați în asceza postului, dorind ca și locul în care își desfășoară viața să poarte amprenta sfințeniei spre care tind.Esențial! Însă, oficierea sfeșta-niei nu este, în niciun caz, condi-ționată de timp, aceasta putând fi săvârșită oricând, în cuprinsul anului bisericesc, chiar și în zilele de dezlegare la bucate de frupt.Rolul sfeștanieiCât privește ritualul de sfințire a caselor, acesta este strâns legat tot de oficierea slujbei de sfințire a apei. „Totul, din cauză că apa sfințită dobândește calități pe care nu le-a avut anterior, devenind, prin consacrare, mediu de transmitere a harului dumnezeiesc necreat, prin care omul și natura înconjurătoare se purifică, se sfințesc și primesc binecuvântare. În plus, sunt îndepărtate duhurile necurate și toate intențiile acestora și ale oamenilor stăpâniți de ele, de a provoca suferință semenilor și stricăciuni naturii” - a conchis asist. univ. Dr. Protos, Maxim Vlad.