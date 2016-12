De ce se produc atâtea pene de curent la Enel?

Printre cauzele care duc la întreruperea furnizării energiei electrice către abonații Enel se regăsesc suprasolicitarea instalațiilor electrice ca urmare a consumului ridicat, condițiile meteo deosebite, defecțiunile tehnice sau intervențiile neautorizate în instalații, dar și lucrările de investiții (anunțate în presa locală).Dacă abonații Enel înțeleg că sunt și situații extreme, care impun întreruperea alimentării cu energie electrică, în niciun caz nu mai sunt dispuși să tolereze ca remedierea avariilor să se facă în ritm de melc și nici „atitudinea sfidătoare și plictisită” a celor care le răspund „în doi peri” la telefonul 929.Cu atât mai mult când este vorba despre avarii de proporții, a căror remediere durează ore în șir, oamenii se simt agresați de disprețul celor care, în loc să le răspundă calm la întrebări, nu știu cum să-i expedieze mai repede sau, și mai rău, le trântesc telefonul în nas.Asupra acestor aspecte au dorit să atragă atenția mai mulți locuitori ai zonei Mamaia-Sat, confruntați, recent, cu o avarie masivă: „În cursul zilei de 22 august, la ora 14,04, alimentarea cu energie electrică în Mamaia-Sat a fost întreruptă brusc. Anuntați telefonic, cei de la 929 comunică sec: «Vom trimite o echipă!» și îți trântesc telefonul în nas, înainte de a mai apuca să întrebi când? La ora 14,35 mai suni o dată să întrebi dacă au trimis echi-pa. Aceeași atitudine: «Am trimis echipa! Pe strada M7 e un cablu cazut!». La ora 16,04 apare și echi-pa. Cei șapte oameni se suie tacticoși în macaraua auto închiriată, află cum funcționează nacela și încep să lucreze. În timpul ăsta, căldura face aerul irespirabil atât în casă, cât și afară, tot ce ai în conge-lator începe să se dezghețe… Pe la 16,35 întrebi un… înțelept din echipă cât mai durează și ți se răspunde cu fața senină: «Nu știu..!» Mai suni o dată la obosiții de la 929 și, după 17 minute de așteptare, la întrebarea cât mai durează, ți se răspunde: «Aaaaaa, păi vreo trei-patru-cinci ore!» Și bineînțeles îți trântește telefonul în nas. Oare când o să-și educe Enel cimpanzeii să nu ne mai trântească telefonul în nas? Disperat, te mai duci încă o dată pe la 18,30 să vezi ce face echipa și constați că sunt reprezentanții perfecți ai renumitului Dorel: șapte se uită atent la ce lucrează doi de pe stâlp”. Am citat doar un pasaj din lunga… odisee privind avaria de la Mamaia Sat de care a avut parte abonatul Liviu Popa, odisee care a continuat până pe la 21,00, oră la care, potrivit informațiilor în doi peri primite, ar fi trebuit ca avaria să se remedieze: „Îi doare fix în cot pe cei de la Enel, ei au puterea! Unde să-i reclami, tot la 929?”Enel dă explicațiiÎntr-adevăr, pe 22 august, în urma unei furtuni puternice, s-a produs o avarie ce a afectat și rețelele Enel Distribuție Dobrogea. Potrivit reprezentanților Enel, în jurul orei 17,00, de-fectele au fost localizate de către echi-pele de intervenții și imediat au fost in-formați operatorii serviciului de pre-luare a deranjamentelor Call Center, la numărul 929, pentru a răspunde clienților cu date privind ava-ria. S-a difuzat și un mesaj în așteptare preînregistrat, prin care clienții afectați erau informați că realimentarea în pa-ramentri normali a energiei electrice se va relua după ora 21,00. În plus, la ora 17,31 s-a transmis un comunicat de presă, prin care Enel explica abonaților că urmare a apariției unei avarii la un separator și a ruperii unui conductor, au fost afectate patru posturi de transformare care alimentează consumatorii din zona cartierului Mamaia Sat. Cauza defecțiunii, cel mai probabil vântul puternic din cursul dimineții. În plus, abonații primeau asigurări că echi-pele de intervenție lucrau de zor pentru înlocuirea componentelor de rețea afectate, etimându-se că realimentarea tuturor consu-matorilor afectați va fi posibilă undeva în jurul orei 21,00.633 de apeluri în ziua avarieiPe parcursul zilei de 22 august, în intervalul orar 14,00-22,00, de la primele semne ale deranjamentului, până la remedierea integrală a avariei, s-au recepționat 633 de apeluri la numărul de telefon 929. Reprezentanții Enel susțin că potrivit procedurilor interne, fiecare client trebuie să fie informat cu maximă seriozitate, orice apel telefonic fiind înregistrat cu acordul acestuia.Cui să vă plângeți?Cei care nu sunt mulțumiți de felul cum sunt tratați de angajații Enel pot să depună sesizări la sediul Enel, din strada Nicolae Iorga nr. 89A.