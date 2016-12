De ce se măreşte splina

Medicul de gardă

De ce se mărește splina

Am avut o viață liniștită, n-am făcut efort ca să-mi oboseasc splina și, totuși, medicul de familie mi-a spus că am splina mărită, mi-a dat trimitere la specialist. Am fost programată pentru săptămâna viitoare la un cabinet privat și tare mă interesează cât de gravă e situația și de ce se mărește splina și când nu faci efort mare. Cu mulțumiri, Ana”.Se poate vorbi despre o creștere în volum a splinei numai când aceasta depășește în volum anumite limite. După cum ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, splina are o greutate medie de circa 180 - 250 de grame, fiind mai mică la femei și vârstnici. De asemenea, splina are capacitatea de a se destinde sau de a se micșora în anumite situații.Așadar, splina mărită sau splenomegalia, cum se numește în termeni medicali, este cu totul altceva decât modificările care se produc, de exemplu, în zona ficatului, a rinichiului etc.Cât privește senzația de greutate, într-adevăr medicul ne-a explicat că aceasta apare tot când splina se mărește și depășește limitele considerate normale. Atenție, însă, această senzație se resimte în zona stângă a abdomenului și poate fi însoțită de dureri.Cauze. În general, splina se mărește din pricina unor boli precum cele de sânge, virale, hepatice, paraziți, bacterii, chisturi și tumori, dar poate fi palpabilă pe sub coaste (splina normală nu este palpabilă, căci doar în stare de boală i se mărește volumul). De asemenea, palparea este metoda indispensabilă pentru precizarea splenomegaliei. Întrucât problemele de acest fel sunt cât se poate de serioase, prezentarea la medic este obligatorie.Cât privește diagnosticarea, aceasta se face prin examene radiologice, ale sângelui, prin puncție, probe hepatice etc., iar tratamentul depinde în primul rând de boala care a provocat mărirea splinei.