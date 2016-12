De ce se încurcă unii profesori cu elevele lor

1

sa nu ne mire

Explicatiile sunt cam sumare.Nu toti cei care cad in "ispita' sunt golani sau dezaxati.A existat si "cazul" Titu Maiorescu si nu s-a prapadit lumea.Problema e mult mai grava.Psihologul evita sa vorbeasca de calitatea emisiunilor TV ,a filmelor transmise zi si noapte,a lipsei de disciplina din scoli si a tinutei indecente cu care vin elevele la scoala.Pana si spectacolele(concurs)cu copii, televizate,ne arata modul grotesc de a copia atitudinile si vestimentatia asa ziselor vedete mai degraba porno decat cele potrivite varstei lor.Totul e marketing si sex.Fac si elevii ce fac politicienii.Aseara,la televizor s-a transmis un film american,unde,intr-o secventa,elevii de 14-12 se sarutau in curtea scolii.Pana la urma toate merg spre politicianismul ticalosit care nu admite uniforma,regulamentul si disciplina in scoli.Societatea de consum are nevoie de materie prima pentru droguri si prostitutie.