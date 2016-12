De ce se îmbrâncesc sălbatic românii şi la hramurile religioase?

De ce se îmbrâncesc sălbatic românii și la hramurile religioase?

An de an, la 14 octombrie, sute de mii de credincioși, mulți în vârstă și cu probleme grave de sănătate, îndură suplicii greu de imaginat, numai ca să poată atinge moaștele Cuvioasei Parascheva chiar… la ea acasă, la Iași. Puțini știu că îi pot aduce un omagiu Sfintei și la Constanța, „efectele rugăciunilor” fiind aceleași atunci când credința este sinceră.Din păcate, scenele dezgus-tătoare, „cu urlături și înjurături ca la ușa cortului, îmbulzeli și bătăi în toată regula pentru a trece în față sau pentru un pachet de mâncare”, la care asistăm și la asemenea ocazii, demonstrează „că cei care se dau mari cre-dincioși sunt niște oameni de nimic, incapabili de puțină evlavie chiar și în cele mai delicate momente” (Maria Moț).Ce caută acolo astfel de oameni? - este întrebarea legitimă a celor care au trăit pe propria piele experimente de acest gen și realizează că nici chiar cu toți jandarmii din lume, mulțimea dezlănțuită nu poate fi ținută în frâu. Trist este că scene la indigo se petrec nu doar la hramul Cuvioasei Parascheva, ci oriunde au loc sfințiri de biserici, ca să ne referim numai la acțiunile mari pe teme religioase.Momente de coșmar…„Am fost patru ani la rând la Iași, pe 14 octombrie. Îmi aduc aminte că în 2008, ultimul în care am făcut această deplasare, era cât p’aci să fiu sufocată chiar în gardul pus ca să țină rândul, eu având doar 1,50 metri înălțime. Greu de explicat momentele prin care am trecut, cu salvare… Încă mă urmă-rește coșmarul acelor zile. Ieșenii ziceau că dacă ar fi năvălit toți bolnavii de la Socola, și tot n-ar fi fost infernul ăla acolo! Ce expresii, ce înjurături, ce îmbrân-celi… iar la câțiva me-tri se aflau moaștele Sfintei Parascheva. De atunci mă tot întreb de ce nu sunt românii noștri în stare să stea civilizat la coadă, indiferent ce așteaptă? E trist că mulți se duc acolo ca să se afle în treabă sau ca să facă ce știu ei mai bine, adică scandal! La fel de trist e că orice sfințire de biserică, din Constanța sau din țară, deși locurile sunt flancate de jandarmi, de polițiști, se lasă tot cu îmbrânceli, leșinuri, înjurături… Ei nu sunt creștini… Din păcate, nu sunt deloc puțini oamenii colerici care tulbură procesiunile sfinte! Și se mai duc acolo oameni care se fălesc cu donațiile lor… Ajută banii la spălarea păcatelor?” (Lucreția Bonea)Cu orice preț, tocmai la Iași?Oare e nevoie să ne deplasăm tocmai în inima Moldovei, ca să transmitem personal anumite rugăciuni Cuvioasei Parascheva? Preotul paroh Vasile Vasile, de la Parohia care poartă chiar numele Cuvioasei Parascheva, din Năvodari, ne-a explicat că, într-adevăr, un pelerinaj în locuri sfinte este o binecuvântare pentru sufletul unui adevărat credincios. Dacă el nu face însă această deplasare cu credință sinceră, ci doar în scop de plimbare sau, și mai rău, de a agita apele, atunci efortul lui nu aduce niciun beneficiu asupra sufletului. Referitor la inducerea ideii că dacă nu dispui de bani pentru a face nu știu ce donații în contul bisericii, degeaba te deplasezi… acasă, la Sfânta Parascheva, preotul paroh atrage atenția că o astfel de gândire nu are nimic în comun cu adevărata credință, căci nu în valoarea donațiilor stă credința. Așadar, pentru a vă simți liniștiți, e suficient să aprindeți o lumânare pentru sufletul celor vii, dar și al celor adormiți la căpătâiul Sfintei Parascheva și, extrem de important, să fiți pătruns de credință și de însemnătatea momentului.Procesiune impresionantă la NăvodariPreotul paroh Vasile Vasile ne-a explicat că există și în județul nostru biserici care poartă hramul Cuvioasei Parascheva. Este vorba, de exemplu, despre bisericile din incinta Cimitirului Central Constanța, din Mamaia Sat, din orașul Năvodari. Pentru cei care nu știu, biserica din Năvodari care poartă hramul Sfintei Cuvioasa Parascheva găzduiește, încă din anul 2006, un rând din veșmintele Cuvioasei adus tocmai de la Iași, spre ajutorul credincioșilor. Mai mult decât atât, în ideea că nu toți credincioșii pot să ajungă la Iași, acest locaș de cult va organiza joi, 13 octombrie, ora 17,00, o impre-sionantă procesiune religioasă, la care vor participa, alături de mii de credincioși, oficialitățile locale, episcopul. Va fi un moment de înălțare sufletească, pe care cei care nutresc o credință sinceră îl pot trăi și fără să se deplaseze până la Iași.Mai mult, dacă în fiecare zi am nutri, măcar pentru o clipă, un gând bun către Dumnezeu, rugăciunile noastre se vor împlini. Dar numai cu condiția de a fi pătrunși cu adevărat de credință.