Medicul de gardă

De ce se îmbolnăvesc plămânii

„Am 47 de ani și fumez la greu. Am început să respir mai greu, dar nu tușesc, am o stare bună… Soția spune că mi se trage de la tutun, că plămânii mei sunt praf la câte țigări am băgat în mine. Eu cunosc fumători de 70 de ani, vioi, fără probleme cu plămânii. Totuși, m-ar interesa părerea unui medic” - S. Nistor.v v vDomnule Nistor, referitor la bolile pulmonare cronice, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center ne-a confirmat că acestea au o evoluție pe termen lung și că, într-adevăr, determină îngreunarea respirației. Astfel, fluxul de aer care circulă spre și dinspre plămâni este parțial blocat și asta duce la o senzație de sufocare. În plus, în timp, afecțiunile pulmonare cronice se agravează și pot duce la respirație superficială, afectare cardiacă și, în ultimă fază, la deces, deci lucrurile trebuie tratate cu toată seriozitatea, indiferent de vârstă. Medicul ne-a mai spus că la ora actuală, bronhopneumopatia obstructivă cronică este a patra cauză de deces la nivel mondial și tinde rapid să devină a treia, iar fumatul este, într-adevăr, cauza cea mai frecventă a acestei afecțiuni. În plus, mai mult de 75 la sută dintre persoanele cu boli pulmonare sunt actuali sau foști fumători. Cât privește persoanele de peste 40 de ani care fumează sau au fumat în trecut, ele prezintă un risc mult mai crescut de a face boli pulmonare.Alți factori de riscÎn afara fumatului, se mai cunosc și alți factori de risc pentru bolile pulmonare, cum ar fi pulberile industriale, fumul produs prin arderea combustibililor biologici precum cărbunele, lemnul sau gunoiul de grajd, noxele chimice.