De ce se epuizează repede plafonul pentru analize gratuite

Mai mulți cititori cu probleme de sănătate chiar și-au făcut iluzii că actualii guvernanți vor găsi cele mai bune soluții astfel încât toți asigurații medical să-și poată face analizele exact când medicul le recomandă acest lucru sau când ei își doresc asta, pur și simplu în scop preventiv. În realitate, ei susțin că lucrurile nu stau deloc așa:„Sunt pensionară, dar mai muncesc cu jumătate de normă. Culmea este că deși am plătit toată viața contribuția la sănătate, iar acum mi se reține această contribuție și din pensie, plus din veniturile actuale, ori de câte ori am avut nevoie să-mi fac gratuit analizele medicale, nu am reușit. Răspunsul m-a străpuns ca un glonț, îl știe toată lumea . Cred că nu e lucru care să mă supere mai tare decât această situație! Am sperat că după ce s-a schimbat Puterea, toate astea o să fie o tristă amintire. Din păcate, pentru bolnavi, prea puține schimbări în bine au loc. Mai este corect să mi se rețină atâția bani pentru sănătate, dacă sănătatea mea, ca plătitor, are mereu de suferit? Eu, ca bolnav care plătesc și analize, și rețete, mă consider furat de stat!” (D. Valentina).„Am tot sunat la un laborator pen-tru analize gratuite. Până la urmă, cred că li s-a făcut milă și mi-au spus că au plafon, dar pentru că nu m-am înscris la timp, să merg în jurul orei 11. Eu am probleme cu stomacul și dacă nu ciugulesc ceva până la ora aia, pic. Pentru ce mai plătesc asigurare dacă nu pot să-mi fac analizele când mă trimite doctorul? – este dilema unei alte cititoare, care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul.48 de laboratoare în ConstanțaPentru informarea asiguraților, Lămâița Antohi, purtător de cuvânt în cadrul Casei Județene de Asigurări de Sănătate face precizarea că pe raza orașului Constanța există, nici mai mult, nici mai puțin de 48 de laboratoare de analize medicale. Este posibil ca parte din nemulțumirile pe această temă să se acutizeze în perioadele când solicitările sunt mai mari decât de obicei.Pe de altă parte, nimeni nu poate fi obligat să opteze pentru un laborator din nu știu ce parte a orașului dacă el își dorește să apeleze la serviciile unuia central, mai cunoscut, despre care are anumite informații.Nu se fac programări pe termen lungDe asemenea, trebuie știut că laboratoarele nu mai fac programări pe termen lung, de teamă că nu vor primi fondurile pentru decon-tarea acelor servicii. De aceea, asiguratul care dorește să-și facă gratuit analizele va trebui să se adreseze unui laborator, în general, în jurul datei de 25 a lunii în curs, astfel încât, cu ceva noroc, să-și poată face analizele recomandate la începutul lunii următoare.Fără decontări directeCând însă intervin situații urgente de sănătate sau informarea lasă de dorit, oamenii își plătesc analizele, convinși că statutul de asigurați le dă apoi dreptul la decontarea ulterioară a sumelor cheltuite. Din păcate, Casa Județeană de Asi-gurări de Sănătate nu poate face asemenea operațiuni: „Chiar dacă și-ar dori, CJAS nu are posibilitatea să dea bani direct asiguraților! Este adevărat, Casa are contract cu laboratoarele de analize medicale, de la care cumpără un număr de servicii medicale, pentru care se plătește o anumită sumă-plafon pe fiecare lună. Se știe că în covârși-toarea majoritate a cazurilor, laboratoarele sunt mai aglomerate la începutul lunii. Or, este normal ca și plafonul să se epuizeze mai repede, fiind atâtea cereri!”.Toate laboratoarele respectă standardeleÎntrebată dacă la nivelul CJAS au fost semnalate nemulțumiri privind calitatea serviciilor prestate de laboratoarele medicale, Lămâița Antohi ne-a spus că nu au fost raportate asemenea cazuri, nici măcar mici incidente nu au fost semnalate. A ținut să precizeze însă că toate laboratoarele con-stănțene sunt dotate corespun-zător, astfel încât să asigure servicii la cele mai înalte standarde și indiferent dacă funcționează în centrul orașului sau la periferia acestuia, managementul calității nu are de suferit.