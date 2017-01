Medicul de gardă

De ce se ajunge la ulcer varicos

„Tatăl meu are insuficiență venoasă, dar i s-a spus că dacă nu slăbește poate să facă ulcer varicos, cu răni deschise… Ce legătură are obezitatea cu problemele lui? Vă mulțumesc anticipat pentru explicații, Diana”.Că obezitatea poate duce la ulcer varicos ne-a confirmat și dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center. De asemenea, în funcție de gradul de avansare a bolii, ulcerul varicos poate căpăta aspectul unei răni deschise, cu secreții abundente. Însă pentru a nu ajunge într-o astfel de situație, medicul are câteva recomandări.Atenție la factorii de risc! În primul rând, o mare atenție trebuie acordată, obezitatea aducându-și o severă contribuție la sporirea riscului hipertensiunii și la provocarea unor leziuni la nivelul picioarelor.Și imobilizarea pe o perioadă lungă de timp este tot un factor de risc, lipsa de mișcare ducând la slăbirea mușchiului gambei. În plus, dacă persoana respectivă mai suferă și de tromboză venoasă profundă, aceasta trebuie să urmeze de îndată un tratament adecvat, pentru a se opri formarea cheagurilor de sânge care se dezvoltă în picior și care duc la o funcționare cu probleme a valvelor din vene. Alți factori de risc pentru ulcerul varicos sunt varicele, leziunile suferite la nivelul piciorului, dar și vârsta înaintată.Lupta cu obezitatea. De departe, esențial în prevenirea ulcerului varicos rămâne regimul alimentar. Astfel, din dietă trebuie să se reducă consumul de colesterol, grăsimi și carbohidrați simpli și să se pună mai mult accent pe consumul de fructe și legume. De asemenea, se recomandă întreruperea fumatului sau expunerea la fumul de țigară, consumul moderat de alcool, exerciții fizice, încălțăminte confortabilă și medicație, după prescrierea medicului, împotriva riscului formării cheagurilor de sânge.