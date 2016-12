„De ce să suportăm noi, salariaţii, hoţia lor?“

„De ce să suportăm noi, salariații, hoția lor?“

Victoria Tudoran (56 ani) a lucrat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în ultimii 14 ani, la o firmă cu profil comercial și niciodată nu a avut reproșuri la adresa conducerii. Dimpotrivă, atât ea, cât și ceilalți salariați, au avut sentimentul că șefii le sunt parteneri loiali: "Tot timpul o să regret colectivul, am muncit fără stres, toți șefii și colegii au fost de treabă, mai rar auzi așa ceva. Când aveam probleme personale nu se făcea să nu fim înțeleși. Am muncit de drag și în anii de criză, am făcut ore suplimentare, n-am avut pretenție la bani în plus, nu s-a cramponat nimeni de asta. Nici moartă nu mi-ar fi trecut prin cap că aș putea avea vreo surpriză neplăcută din partea firmei și, totuși, criza asta a făcut multe rele". "O surpriză rea"De unde provine marea supărare a cititoarei noastre? Ca proaspătă bunică, dorind să aibă grijă de nepoțel, a cerut să i se întocmească dosarul de pensionare anticipată parțială, având în vedere că îndeplinește condițiile cerute de lege. "O surpriză rea" avea să primească de la Serviciul Resurse Umane. Mai voalat, funcționara i-a sugerat să mai aștepte un timp, fără să menționeze perioada, pe motiv că trebuie rezolvate "unele probleme". După care i s-a promis că va fi chemată să primească dosarul. Problema este că de atunci au trecut patru luni fără ca dosarul să fie întocmit, iar femeia, obligată de situație, a trebuit să întrerupă munca. A fost momentul când i s-a transmis și adevăratul motiv al tergiversării dosarului: "Din cauza crizei, patronul n-a plătit contribuțiile sociale pe 16 luni. Cum mai ies eu din încurcătura asta? De ce să suportăm noi, salariații, hoția lor?".Debitul poate fi recuperatÎntrucât nu aveți nicio culpă în toată această situație, nu vă rămâne decât să continuați demersul de solicitare a pensionării anticipate parțiale. Din cauză că v-ați retras din activitate, responsabilitatea depunerii dosarului de pensionare la Casa de Pensii vă revine dumneavoastră, iar firma este obligată să vă dea dosarul. Odată încheiat acest demers, va fi treaba instituțiilor abilitate ale statului să-l urmărească silit pe fostul angajator-debitor și să recupereze sumele pe care acesta le datorează statului, astfel încât drepturile dumneavoastră să nu fie în niciun fel afectate.