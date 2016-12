„De ce să-l duc la psihiatru, dacă ştie ce semnează?“

„De ce să-l duc la psihiatru, dacă știe ce semnează?“

Persoanele trecute de 70 de ani nu pot semna o tranzacție la notar dacă nu prezintă o adeverință medicală eliberată de un medic psihiatru, chiar dacă membrii familiei sunt convinși că semnatarul n-ar avea probleme de natură psihică. În momentul semnării unor documente la notar, printre care se numără și contractul de vânzare-cumpărare, dacă una dintre părțile semnatare (sau ambele) au peste șapte decenii de viață, este nevoie și de o adeverință medicală eliberată de un medic psihiatru, din care să rezulte că persoana respectivă este aptă să semneze acel document. Atenție, adeverința medicală este valabilă numai în ziua în care a fost înregistrată, lucru care, unora, li se pare exagerat: „Am fost la un cabinet notarial, cu tata de mână, ca să facem contract de vânzare-cumpărare pe numele meu, pentru casa la care el e proprietar. Notarul s-a uitat frumos pe acte, le-a pus deoparte, mi-a spus cam cât m-ar costa, apoi l-a întrebat pe tata câți ani are, după care ne-a trimis la psihiatru, pe motiv că nu-i dă voie legea să semneze actele fără adeverință medicală precum că e sănătos la cap. Am luat adeverință de la psihiatru, după care ne-am dus din nou la notar. Adeverința era bună, numai că… expirase, dacă vă imaginați așa ceva! De unde era să știu că e valabilă numai în ziua când a semnat-o doctorul, dacă nu mi-a spus nimeni dinainte? Am un prieten care mi-a spus că notarullui i-a luat de bună adeverința de la psiholog după trei zile de la eliberare. Plus că tata e sănătos tun, din moment ce a fost declarat apt o dată, ce fac, iau adeverință în fiecare zi? De ce să-l mai duc la psihiatru, dacă știe ce semnează? Cumva, ca să le umplu punga la doctori, că nimic nu e pe gratis?” (Loredana Onofrei).Aviz de la psihiatruIndiferent de supărarea pe care o aveți în acest moment, având în vedere că tatăl dumneavoastră a depășit vârsta de 70 de ani, chiar dacă, personal, considerați că are discernământ, legea vă obligă ca în momentul semnării actelor de vânzare-cumpărare să prezentați notarului și o adeverință medicală eliberată de un psihiatru, nu psiholog! Din document trebuie să rezulte că tatăl dumneavoastră este apt să semneze vânzarea-cumpărarea. Această formalitate este și în avantajul dumneavoastră, în sensul că frații, ca moștenitori direcți, nu vor mai avea niciun motiv să atace actul în instanță pe motiv că bătrânul n-a știut ce semnează.Act valabil doar în ziua eliberării!Pe de altă parte, nu este vorba despre vreun abuz al notarului contactat de dumneavoastră, din simplul motiv că, potrivit legii, astfel de adeverințe sunt valabile numai în ziua eliberării. Mai mult, pentru a ne convinge dacă există notari care fac abstracție de la această cerință, am vorbit la câteva cabinete notariale, fără să ne declinăm identitatea, răspunsul primit fiind același: adeverința medicală este valabilă numai în ziua eliberării! Există și alternativă!De regulă, notarii contactați ne-au spus că majoritatea clienților preferă să facă uz, la semnarea unor tranzacții de acest fel, de adeverința medicală chiar în ziua semnării de către psihiatru, cum prevede legea. Asta nu înseamnă că cei care nu se pot conforma acestei cerințe nu au o altă alternativă, categoric, tot legală. Este vorba despre posibilitatea obținerii unei adeverințe medicale, de data aceasta semnată de membrii unei întregi comisii, nu doar de un psihiatru. Notarii susțin că acest act „cântărește” mai greu comparativ cu o adeverință semnată de un psihiatru, având în vedere că poartă girul mai multor persoane (toți membrii comisiei întrunite la cererea familiei). În plus, în textul adeverinței se fac mențiuni mai largi despre natura tranzacției ce urmează a fi făcută. Ambele documente sunt însă valabile și rămâne la latitudinea celor interesați să decidă pentru care dintre acestea optează.