De ce postul ortodox este atât de "drastic" faţă de cel catolic

De ce postul ortodox este atât de "drastic" față de cel catolic

Religia ortodoxă și cea catolică sunt foarte asemănătoare, însă există suficiente particularități, printre care se numără și diferențele privind modul de a posti, durata postului.Dacă la ortodocși, în intervalul postului sunt permise numai produsele vegetale și în anumite zile peștele, credincioșii catolici trebuie să evite doar preparatele din carne, în rest au voie să consume orice, inclusiv ouă, lapte, brânză, pește. Referitor la Postul Paștelui, dacă ortodocșii postesc șapte săptămâni, credincioșii catolici țin post patru-cinci săptămâni.De exemplu, în familiile unde soții sunt de religii diferite se respectă ambele sărbători, dar asta nu înseamnă că nu se nasc dileme sau chiar contro-verse exact pe această temă. Pe de altă parte, credincioșii ortodocși se întreabă de ce postul catolic este atât de blând față de cel ortodox? „Ne în-chinăm la același Dumnezeu, suntem creștini, nu înțeleg de ce la catolici postul este atât de ușor de ținut, iar la noi, la ortodocși, este ceva imposibil? Cu abținerea de la carne sunt de acord, dar restul e o mare exagerare, îți dai organismul peste cap. Părerea mea e că postul ortodox a înțepenit la primul mileniu de viață, când numai călugării țineau post și aveau reguli aspre. De atunci, s-au schimbat multe, însă de regulile postului văd că n-are nimeni curaj să se atingă! Nu vreau să supăr pe nimeni, dar asta e realitatea!” (Viki Linarea). Aceeași nedumerire și-au expri-mat-o și cititorii noștri Doina Avram, Cristina Luca, Floriana Zidaru.Arhiepiscopia Tomisului explicăPentru a lămuri dilemele cititorilor noștri privind „asprimea” postului ortodox am cerut punctul de vedere al Arhiepiscopiei Tomisu-lui. În primul rând, ni s-a explicat că deși Biserica Ortodoxă nu a renunțat niciodată la exigențele postului așa cum se observă pe parcursul celor două milenii creștine, menținându-se pe linia practicii apostolice și patristice, în practică, a luat în calcul, de fiecare dată, posibilitățile și limi-tele fiecărui creștin de a posti, reglementând acest lucru în relația personală a fiecăruia cu propriul său duhovnic. Astfel, a exceptat de la regula postului pe copii, pe bătrânii neputincioși, pe cei bolnavi, pentru ca asprimea alimentară să nu le pericliteze sănătatea fizică. În plus, trebuie precizat că postul nu se rezumă doar la abținerea de la mâncare, ci implică abstinență sexuală, coroborată cu acte și atitudini spirituale (rugăciune) asemănă-toare celor oferite de profilul Mântuitorului Iisus Hristos.Referitor la Biserica Catolică, ni s-a transmis că aceasta a îmblânzit, din motive pastorale, prin intermediul unor hotărâri oficiale, asprimea postului creștin, însă luând în considerare posibilitățile omului modern de a posti, nu se mai justifică la ora aceasta, deoarece din punct de vedere alimentar, creștinul contemporan beneficiază de o gamă variată de alimente de post, cu care se poate hrăni, dar nu o face din cauza comodității și a ritmului haotic de viață.Postul catolic – accent pe spiritualitate!Monsenior Ieronim Iacob, paroh al Bazilicii Sfântul Anton, a precizat, pentru cititorii noștri, că postul este o rânduială bisericească, asigurându-ne că Biserica Catolică nu a renunțat la post. Ne-a explicat însă că accentul nu mai cade pe abținerea de la mâncare, ci pe latura spirituală. Mai exact, pe schimbarea interioară, pe convertirea inimii, pe fapte bune, pe opere de binefacere: „Fără acestea, abținerea de la mâncare poate să rămână la stadiul unei com-petiții. În plus, credincioșii pentru care prioritare sunt rugăciunea, ajutorarea săracilor, schimbarea în bine a vieții vor simți cu sufletul perioada postului, vor deveni mai buni, ceea ce este un câștig enorm”.Cât privește așa-zisa latură blândă a postului catolic, parohul de la Sfântul Anton ne-a spus că acest lucru este posibil întrucât o hotărâre luată la nivel de Sinod se aplică în toată lumea.