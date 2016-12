De ce pompează RADET în duşmănie şi când e foarte cald afară?

1

caldura la case

Am gigacalorimetru si cand a fost cald(ex. luni 19 martie )am inchis caldura pana a doua zi la ora 8 dimineata.Am dat drumul ca in casa era deja rece si am constatat ca caldura furnizata in calorifer era de 35,8 grade ,iar caloriferele erau aproape reci. Am luat legatura cu cei de la dispecerat si mi-a spus ca ei au automatizat punctele termice si furnizeaza caldura la 40 de grade.Daca platesc gigacaloria asa de mult vreau sa am caldura (la casa nu este ca la bloc) si daca nu le convin celor de la bloc sa isi opreasca caldura.