De ce Ortodoxia nu recunoaşte căsătoria cu un musulman?

Bravo Ioane! Bine scris. Asa e. Cele mai multe dintre razboaiele acestei planete au avut ca punct de plecare religia. Care este un mare rahat. In cazul articolului, cum bine zici, totul se rezuma la lovele. Cu alte cuvinte, daca nu merg mirii la altar daca sunt de confesiuni diferite, care-i problema? Pentru oamenii in cauza nici o problema. Dar pentru popi da, pentru ca in felul asta pierd o parte din controlul si manipularea maselor. Am vazut la TV in urma cu cativa ani, o tragedie rutiera cand o masina de la o nunta, a intrat intr-un pom, iar mireasa a decedat. Mireasa care cu cateva zeci de minute inainte fusese cununata religios. Ce ironie!!! Adica doar ce-i cantase popa: "Se casatoreste robul lui D-zeu xxxxx cu roaba lui D-zeu yyyyy acum si pururea si-n vecii vecilor. Acest "in vecii vecilor" n-a durat decat 20 de minute.

Răspuns la: De ce biserica trebuie sa valideze dragostea

Adăugat de : Ion, 30 noiembrie 2014

Biserica este o institutie ce nu are nicio treaba cu enritatile superioare... Ea a fost inventata de smecheri la mult timp dupa Iisus sau Apostoli...