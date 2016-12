De ce nu se poate divorţa la orice birou notarial

De ce nu se poate divorța la orice birou notarial

Ca formă rapidă, civilizată și mai simplă, care-i scutește pe soți de stresul unui divorț în instanță, desfacerea căsătoriei la un cabinet notarial este o alternativă preferată de multe cupluri care decid să pună capăt căsniciei. Un alt motiv care determină des-părțirea la notar este și faptul că certificatul de divorț nu va conține nicio mențiune cu privire la culpa vreunuia dintre soți, ceea ce nu se întâmplă în cazul unei despărțiri pe cale judecătorească. Suficiente motive pentru ca acele cupluri care nu pot divorța la notarul dorit să nu înțeleagă de ce li „se ia acest drept. Adică, să mă duc să divorțez tocmai la Timișoara, pentru că acolo am făcut cununia civilă? Acum, cu internetul, se poate verifica orice, nu văd de ce nu scăpăm de birocrație!”. Mai mult decât atât, nu li se pare în ordine nici faptul că, deși legea permite ca, la depunerea cererii de divorț, soții să poată fi reprezentați la notariat prin mandatar împuternicit cu procură autentică notarială, totuși, li se refuză această posibilitate:„Notarul mi-a spus clar că ține să fie prezent și soțul când depunem actele de divorț, din cauză că avem doi copii minori. Soțul muncește în străinătate și vrea să-i dea procură socrului meu și să vină în țară, când se pronunță divorțul. Nu-i dă voie patronul de acolo să plece când vrea. Este un notar bun, am mai făcut acte la dânsul și, totuși, ne-a spus că nu-l obligă nimeni să se ocupe de divorțuri. Am verificat, în Constanța sunt numai câțiva notari care iau divorțuri. Legea nu e una pentru toți?”.Notarul public poate constata divorțul prin procedura notarială indiferent dacă soții au sau nu un copil minor născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptat. Însă, în cazul desfacerii pe cale notarială a căsătoriei soților care au copil minor, există o procedură spe-cială, ne-a explicat notarul E. Ionescu, care trebuie respectată cu sfințenie.Cât privește refuzul unor notari de a prelua cazuri de divorț ale celor căsătoriți în altă localitate, legea le dă acest drept, întrucât se poate divorța numai la notarul public de la locul căsătoriei, dar și al ultimei locuințe comune a soților. Astfel, soții au două alternative: pot divorța atât la un birou notarial din localitatea unde au încheiat căsătoria, cât și la notariatul unde se află domiciliul lor comun la momentul formulării cererii. Prin ultima locuință comună se înțelege locuința în care au conviețuit soții. Dovada ultimei locuințe comune se poate face, după caz: cu actele de iden-titate ale soților, din care rezultă domiciliul comun sau reședința lor comună, sau, dacă nu se poate face dovada în acest fel, prin declarație pe propria răspundere, autentică, a fiecăruia dintre soți, din care să rezulte care a fost ultima locuință comună a acestora.Referitor la un eventual refuz de primire a cererii de divorț în absența unuia dintre soți, aici legea este clară. Astfel, potrivit avocatului Aurel Glăvan, solicitarea de divorț se depune la notariat de către ambii soți. Însă, tot aceeași lege permite ca această cerere să fie depusă și de un împuternicit, cu procură autentică. Ceea ce le-gea obligă însă este ca, la semna-rea certificatului de divorț, să fie de față ambii soți. În acest caz nu se acceptă niciun fel de derogare, sub niciun motiv, mai exact, niciun împuternicit, fie acesta și din fa-milie, nu are dreptul să semneze un certificat de divorț în numele altuia. De aceea, după înregistrarea cererii de divorț și scurgerea unui termen de 30 de zile pentru eventuala retragere, la termenul fixat de notar, ambii soți trebuie să fie de față, pentru a semna certificatul de divorț.Referitor la refuzul unor notari de a soluționa dosare de divorț, avo-catul A. Glăvan precizează că nu există nicio regulă potrivit căreia notarul public este obligat să preia anumite cazuri. Este la lati-tudinea fiecăruia să-și organizeze munca, însă cazurile preluate trebuie soluționate cu respectarea legii.