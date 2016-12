De ce nu rămân femeile însărcinate?

Ştire online publicată Marţi, 09 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Multe femei își pun întrebarea: "De ce nu rămân însărcinată?" Deși cauzele pot fi multiple, uneori e vorba de un motiv pe care femeile nici nu îl bănuiesc: o boală cu transmitere sexuală (BTS).În mai multe cazuri decât credem, infertilitatea feminină este cauzată de boli cu transmitere sexuală (BTS). În SUA, de exemplu, grafice elaborate de Centers for Disease Control (CDC) arată că, în fiecare an, 24.000 de femei devin infertile ca urmare a unor BTS nediagnosticate și, în consecință, netratate, scrie The Atlantic, citat de Descoperă.ro