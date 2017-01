De ce nu au oamenii curaj să se împrumute

1

legea asta e banditeasca

si scornita de banci (in general straine) pentru a nu avea concurenta pe piata. Au platit martafoii coruptibili din Parlament si s-a adoptat monumentul asta de prostie. In fapt si bancile dau bani cu camata. (Si inca ce camata...) Ele de ce nu sunt pedepsite? Legea ne aduce in plin Ev Mediu, cand banii cu camata erau blamati de toata societatea. In fapt, nu camataria trebuia infierata ci dobanzile prea mari, care ruineaza omul care se imprumuta la nevoie. In al doilea rand, modalitatea de a recupera suma. Camatarii sunt cei care apeleaza la violenta si amentintarea cu violenta, daca nu le restitui banii cu dobanda, cu tot. In al treilea rand, camatarii nu platesc impozit pe venit. Astea trei fapte trebuiau incriminate, separat, fiecare cu denumirea si articolul ei de lege.... Legea a fost data intr-o perioada de expansiune a creditelor bancare, doar cu buletinul. Existenta camatarilor micsora frontul de lucru al bancilor si le reducea cifra de afaceri. Deci, profitul. Acum, bancile sunt in criza si nu mai dau imprumuturi. Asa ca multi din cei care rulau credite, nu mai pot face fata. Altii au urgente si nu indeplinesc criteriile bancilor pentru imprumut... Legea asta incurca pe toata lumea! Trebuie modificata de urgenta. Parlamentarii de Constanta, ce pazesc? De ce nu initiaza o modificare a legii in vigoare, tinind cont ca in Constanta, capitalurile imprumutate sunt mari si e nevoie continua de ele?