Medicul de gardă

De ce ne îmbolnăvim de colită

„Am ținut o cură de slăbire pe bază de proteine și crudități, iar acum sufăr de colită. Nu am mâncat prăjit, gras, e ciudat de ce mă balonez și mi-e rău. De frica durerilor, mănânc doar o dată pe zi. Atât de repede poate face colită un om tânăr? Eu am 36 de ani” (Ana C.).v v vCu toate că avertismentele referitoare la consecințele negative pe care le pot avea ritmul alert al vieții, alimentația necorespunzătoare, mesele servite pe fugă ș.a.m.d. curg pe toate căile posibile, dr. Iuliana Botezatu ne-a confirmat că numărul persoanelor care au probleme de sănătate din aceste motive este în creștere. Cât privește obiceiul de a mânca o singură dată pe zi, acesta este unul dintre cele mai dăunătoare, la care ar trebui renunțat pentru a se evita colita, indiferent cât de mare trebuie să fie efortul. Alte cauze ale colitei sunt excesul de tutun, prăjeli, de produse de tip fast-food, de alcool, căci toate sunt la fel de responsabile de apariția sindromului de intestin iritabil. Pe de altă parte, colita infecțioasă poate să apară și din cauza administrării unor antibiotice care distrug flora microbiană benefică din colon. Pericolul curelor de slăbire. Medicul ne-a explicat că inflamațiile la nivelul colonului mai pot apărea și din cauza consumului exagerat de carbohidrați, proteine etc., dar și a mestecării insuficiente a alimentelor. Astfel, consumul excesiv de carbohidrați și de crudități irită colonul și determină creșterea nivelului substanțelor cu rol de fermentare și așa apare colita de fermentație. Dacă se consumă în exces proteine (carne, fasole etc.), se instalează colita de putrefacție.Confuzii! Cu toate că persoanele care nu au cunoștințe medicale asociază aproape orice tulburare de natură digestivă, începând de la senzația de durere, balonare, disconfort abdominal, până la tulburări de tranzit cu colita, această teorie nu funcționează întotdeauna, chiar dacă principalele semne ale colitei sunt crampele abdominale, balonarea, vărsăturile, arsurile gastrice. De aceea, atunci când apar asemenea manifestări ale organismului, se impune prezentarea de urgență la medic, nicidecum automedicația.