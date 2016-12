De ce ne ia cu ameţeală

Medicul de gardă

De ce ne ia cu amețeală

„Nu mă doare nimic, însă în ultima vreme am senzația că fuge casa cu mine, mă ia cu amețeală și cu leșin. Nu m-am învrednicit să merg la doctor, poate sunt ajutată prin această rubrică cu niște sfaturi. Vă mulțumesc mult, Diana, 39 ani”.v v vCel mai bine ar fi ca atunci când organismul trimite asemenea semnale, persoana în cauză să nu amâne prezentarea la medic, ne-a spus dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed. Totul, din cauză că amețeala este un semn că există unele probleme de sănătate.Factori favorizanți. Din fericire, majoritatea cauzelor care favo-rizează apariția stării de amețeală nu sunt grave, iar problemele se rezolvă ușor, prin tratament la domiciliu. Însă, există și boli grave care pot duce la amețeală, leșin și stări de confuzie. Este vorba despre tulburări cardiovasculare, scăderea severă a tensiunii arteriale, accident vascular cerebral. În plus, în asemenea situații, amețeala este însoțită și de palpitații, dureri în piept, dificultăți de exprimare, tulburări de vedere sau alte simptome.De precizat că amețeala este starea în care o persoană este confuză, are senzația de leșin, chiar își pierde echilibrul, are vertij și, în general, este instabilă.