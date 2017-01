De ce n-ar trebui să arunci zaţul de cafea

De ce n-ar trebui să arunci zațul de cafea

Ştire online publicată Vineri, 31 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

De regulă, după ce am savurat cafeaua preferată, spălăm ceașca, fără să ne treacă prin cap că tocmai s-a dus pe apa sâmbetei un ingredient cosmetic cu beneficii nebănuite. Așadar, Click pentru femei vă recomandă să nu aruncați zațul, arătând și la ce poate fi utilizat:Atenuează celulita. Amestecă zațul de cafea cu un albuș de ou, aplică pe coapse și fund, după care înveleșete zona în folie de plastic. Lasă să acționeze o jumătate de oră, după care clătește-te sub duș!Ca exfoliant. Niciun exfoliant de pe piața produselor cosmetice nu va funcționa mai bine decât zațul de cafea sau cafeaua măcinată și combinată cu diverse uleiuri care hidratează pielea și o lasă catifelată. Amestecă zațul de cafea cu puțin ulei de măsline presat la rece, masează întreg corpul folosind mișcări circulare, după ce în prealabil ai umezit pielea sub duș. Dacă ai răbdare să stai câteva minute să acționeze, ar fi minunat, înainte de a îndepărta exfoliantul. Zațul de cafea poți să îl mai conbini și cu ulei de migdale sau de avocado, capsule cu vitamina E și A. Repetă procedura de două ori pe săptămână.Curăță tenul. Zațul de cafea amestecat cu un albuș de ou poate să facă minuni și pentru tenul tău. Amestecă 1/4 cană cu zaț de cafea cu un albuș de ou, aplică pe față executând un masaj ușor și lasă să acționeze până se usucă, după care îndepărtează cu apă călduță.Face părul mătăsos. După ce ai umezit părul, masează scalpul cu zaț de cafea, lasă puțin să acționeze și continuă cu ritualul tău de spălare a părului. Vei avea un păr mătăsos și strălucitor.Gel de duș exfoliant. Poți să pun zaț de cafea în gelul tău de duș ca să obții un gel de duș exfoliant. Împachetările cu cafea te scapă de kilograme.Dacă îți permiți câteva ședințe la un salon de înfrumusețare, reține că împachetările cu cafea sunt un adevărat miracol atât pentru pielea ta, cât și pentru siluetă, potrivit specialiștilor în tratamente corporale.Important! Tratamentul cosmetic corporal cu zaț de cafea ajută la o slăbire uniformă și rapidă, elimină excesul de apă din organism și depozitele de grăsime, face pielea catifelată și fermă, energizează organismul și, atenție, reduce stresul.