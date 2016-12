De ce maidanezii nu sunt strânşi de pe străzi noaptea?

De ce maidanezii nu sunt strânși de pe străzi noaptea?

Niciun cartier al Constanței nu duce lipsă de câini fără stăpân, însă cartierele Tomis Nord, Tomis III, Dacia s-ar părea că bat toate recordurile. Disperați că de ani de zile nu mai știu ce e acela somn liniștit, din cauza concertelor canine, oamenii cer Ecarisajului să-i adune de pe străzi noaptea.Potrivit Serviciului de Ecarisaj din Primăria Constanța, având în vedere larma care s-ar crea în toiul nopții, hingherii nu lucrează după lăsarea întunericului.Cei care ne-au contactat au precizat, din start, că iubesc ani-malele și nu sunt adepții eutanasierii maidanezilor. Însă, în același timp, văzând cât de mult suferă din cauza lipsei de hrană și apă se întreabă dacă e mai bine pentru ei să sălășuiască pe străzi 24 de ore din 24, spre disperarea constănțenilor?Foamea îi dezlănțuieS-ar părea că zona Dacia, în general, și în special perimetrele străzilor Pincio, Nicolae Grigo-rescu etc. nu ar avea contracandidat la titlul de „rai al maidanezilor”. După cum ni s-a plâns o cititoare de pe strada Păun Pincio, care a insistat să-i păstrăm anonimatul („Dacă-mi dați numele, o să mă linșeze cei care se dau mari iubitori de animale, dar altfel nu catadicsesc să le arunce o fărâmă de pâine!”), în zonă există foarte, foarte mulți câini ai nimănui. În timpul zilei, majoritatea și-au făcut cartierul general în preajma containerelor de gunoi: „Când vin cei cu gunoiul, și parcă vin mai des în ultimul timp, fac urât de tot. Parcă înțeleg că le fură mâncarea… De foame, sunt și mai agresivi. Iar noaptea, concerte de groază, nu putem pune geană peste geană! Și asta nu de azi, de ieri… Am sunat la Ecarisaj, dar mi-au spus categoric că nu ridică noaptea câinii de pe străzi, să nu deranjeze lumea! Când am întrebat cum rămâne cu deranjul nostru, care mergem la muncă nedormiți, au dat-o cotită. Chiar așa de neputincioși sunt cu problema asta? Pentru ce plătim atâtea taxe, pentru nopți de coșmar?”.„N-au ridicat nicio coadă de câine!“„Să vină să-i ridice, ne e milă de ei, dar și de noi ni se rupe sufletul! Ziua sunt un pericol pentru toată lumea, sunt copii cu zecile de la toate casele care se joacă, iar când încep câinii să se ia după ei, săracii se suie pe garduri, pe mașini, nu știu unde să se mai ascundă… Așa nu mai merge, trebuie făcut ceva. Și câinii sunt chinuiți, și oamenii sunt tracasați. Iar când ceri la Ecarisaj să-i ridice, spun că tot timpul îi adună de pe străzi. Vă spunem noi că n-au ridicat nicio coadă de câine. Este o mare minciună că ridică maidanezii!” – ni s-a plâns o altă locuitoare din Tomis III.„Pe strada Petru Vulcan, spre mare, e dezastru. Maidanezii ne întărâtă câinii din curți, mai ales noaptea și odihnește-te dacă poți! Sunt peste tot în zonă. Chiar nu se poate face nimic? Pe Siretului, am fost la gimnastică medicală, e plin de javre cât omul de mari. De unde ia Ecarisajul câini, poate să ne spună și nouă, celor care plătim pentru întreținerea câinilor, plus salariile angajaților”? – se tot întreabă Nicoleta, o tânără care, din cauza unor probleme medicale, nici măcar să se apere nu poate.Măcelăresc tot ce prind!O altă locuitoare din zonă ne-a povestit că, recent, în toiul nopții, un pisoiaș s-a aciuat sub o ma-șină, care l-a călcat la piciorușele din spate. Evident, din cauza dure-rilor, acesta a început să geamă îngrozitor: „Ne-am trezit câțiva vecini speriați… Am tras pisicul de sub mașină cu un prosop, dar era așa de agitat! A trebuit să-l lăsăm lângă o grădină interioară să se potolească. Era trei dimi-neața și imediat s-au apropiat vreo zece câini mari, au tras de pisic până l-au făcut praf. I-am găsit coada dimineața… Dacă Ecarisajul nu curăță zona de acești câini tot mai agresivi, e de rău!”.Cerc vicios!Pe de o parte, oamenii se plâng că au insomnii din cauza… con-certelor nocturne ale maidanezilor, iar pe de alta, Ecarisajul susține că nu-i poate ridica noaptea pentru că produc larmă și i-ar deranja pe cei din zonă: „Adică, e mai bine să ne deranjeze câinii, noapte de noapte? Rugăm Ecarisajul să renunțe la lozinci și să facă acțiuni nocturne, cum se face în multe alte orașe din țară! Ne-am săturat de povești și promisiuni, să treacă la treabă și să ne respecte ca cetățeni!”.