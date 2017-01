„De ce le-o fi ruşine oamenilor să strângă rahaţii după câinii lor?“

„De ce le-o fi rușine oamenilor să strângă rahații după câinii lor?“

În anul 2014, nu doar legile europene, ci și cele nescrise ale bunului simț ar fi trebuit să-i determine pe toți stăpânii de câini din orașul nostru să poarte la ei pungi și fărașe, în care să adune mizeria lăsată de patrupede pe domeniul public. Nu numai că rar vezi așa ceva, dar și cei care fac asta sunt luați peste picior.Sătui ca în parcuri și în drumul către serviciu, piață, plimbare etc., să tot calce în mizeria lăsată de câini, ai nimănui sau cu stăpâni declarați, mai mulți cititori și-au făcut „curaj” pentru a atrage atenția că, în mod special vara, din cauza căldurii, acest fenomen nu este doar o mostră crasă de nesimțire și o rușine pentru un oraș turistic, ci și o sursă de îmbolnăvire gravă, mai ales a copiilor care se joacă în parcuri, în fața blocurilor, pe trotuare… Ei sunt de părere că trebuie luate măsuri „de forță”, respectiv amendarea drastică atât a stăpânilor de animale care nu curăță după ele, a personalului de la salubritate, dar, atenție!, și a oamenilor legii care sunt obligați să aplice amenzi și nu o fac. De asemenea, după modelul țărilor civilizate, consideră că trebuie plantate coșuri de gunoi speciale pentru depozitarea fecalelor animalelor, cât și panouri cu amenzile pe care le riscă „nesimțiții sau prea grăbiții”.„Chiar dacă stăpânul unui câine strânge fecalele după el, apoi le aruncă într-un coș de gunoi fără capac sau chiar cu capac, riscul de contaminare cu boli este maxim. Am văzut cazuri în Parcul Tăbăcărie, un nene a adunat rahații cu un ziar, după aia a aruncat ziarul într-un coș care abia se ținea… După el au venit doi țigănuși să scormonească, cum le e obiceiul… toată mizeria a ajuns pe jos… Mai puteam să mă iau de stăpân? Omul a aruncat rahații la coș, n-am mai văzut altul să facă asta, nu zic că n-or mai fi! De-aia zic că numai niște coșuri special făcute pot să fie eficiente!” - este de părere Diana Anghelușa.Gesturile normale par ridicole„Fiica mea stă aproape de parcul de la Casa de Cultură, zilnic sunt cu copilul aici, trebuie să-l scot la aer... Vara, îl scot și dimineața. Nu e zi în care să nu văd aceleași figuri cu câinii din dotare, care stau și ei în zonă și îi aduc aici să se ușureze… M-am luat de ei. Unul a fost mai OK, mi-a spus că a venit o dată cu fărașul și punga după el, dar l-au luat peste picior ceilalți… Ca să nu facă notă discordantă, omul, mai slab de înger, a renunțat, dar a recunoscut că e jenat de situație. Zău că nu înțeleg de ce le-o fi rușine oamenilor să strângă rahații după câinii lor? Are cineva o explicație? Suntem de râsu-plânsu!” (Natalia Popa).Plimbare sau vânătoare de mizerie?Dornici să se relaxeze în zona peninsulară, mai ales în perimetrele deja renovate, mai mulți constănțeni se plâng că s-au săturat să vâneze rahații de pe trotuare, în loc să admire frumu-sețea locului.„Chiar nu vreau să generalizez, dar eu n-am văzut până acum niciun stăpân de câine să curețe rahații după el… Accept exemple concrete, cu nume și prenume, nu vreau să jignesc pe nimeni… Cred că toți constănțenii, fie că au sau nu câini, ar trebui să vrea să schimbe ceva cu adevărat, nu doar să-l jignească pe celălalt și să-i injure animalul. Eu i-am spus politicos unei doamne că nu e corect ca eu să calc în fecalele de la câinele dumneaei, iar singura ei grijă a fost să-mi adreseze injurii. Apoi și-a cerut scuze, mi-a zis că era nervoasă și și-a vărsat furia pe mine…” (Floriana Amariei).„Halal consolare!“Ing. Veronica Banu este de părere că trebuie acționat cu acceleratorul pentru recuperarea, atât cât e omenește posibil, a celor șapte ani de-acasă, mai ales că și spațiile verzi din jurul multor blocuri abundă de fecale canine: „Aici e vorba de educație, dacă ție nu-ți place să ajungi la serviciu cu rahatul de la câinele altuia lipit de talpa încălțărilor tale, pentru că așa te-a învățat mămica, n-o să ai rușine să strângi după câine. Eu mă aprind mai repede și în situații din astea, trec la atac! Știți ce mi-a spus o doamnă cu pălărie, care-și admira fățosul câine de rasă cum se ușurează?: «Să vezi mata la Roma, rahați înșirați ca la expoziție pe oriunde!» Halal consolare! De ce nu urmează exemplul nemților, unde așa ceva se lasă cu amenzi usturătoare și scandal de pomină? Oricum, n-ai să vezi mizerie pe străzi la nemți, la austrieci…”.Dumneavoastră, dragi cititori, prin ce metode considerați că se poate scăpa de această veche meteahnă la români? Oare de ce le-o fi rușine oamenilor să strângă mizeria după câinii lor? Sau se merge pe principiul că nu se face primăvară cu o floare?