De ce fug bărbaţii de însurătoare

De ce fug bărbații de însurătoare

Cu precădere în ultimii ani, viziunea despre căsătorie s-a schimbat mult, în cercurile masculine celibatul fiind susținut cu putere, dorința principală a bărbaților fiind aceea de a experimenta. Pe de altă parte, cercurile feminine susțin relațiile serioase, stabilitatea, căsătoria.Și cum aceste… idealuri se bat cap în cap, nu e de mirare de ce mulți bărbați continuă să fugă de căsătorie sau să ia această decizie după ce încărunțesc.De multe ori, bărbații extrem de legați de spațiul personal, dar și cu ceva cheag, nu par dispuși ca viața să le fie invadată de o altă persoană și atunci stau departe de căsătorie, preferând concubinajul. Unul dintre multele motive care îi țin pe bărbați departe de căsătorie sunt și banii. Teama de un eventual divorț și de împărțirea bunurilor se manifestă, de regulă, în cazul bărbaților care muncesc mai mult decât partenerele lor – ne-a explicat psihologul Speranța Băcana. Aceste lucruri ar putea să nu mai constituie însă o problemă după noua legislație în materie civilă, întrucât există posibilitatea ca în momentul căsătoriei, partenerii să încheie o convenție matrimonială privind administrarea propriilor bunuri dar și a celor viitoare. S-ar părea însă că la noi sunt încă reticențe în acest sens față de țările unde sistemul de administrare a bunurilor are adânci rădăcini.Povara părinteascăÎn ciuda faptului că un bun pă-rinte își dorește fericirea copilului său, sunt și multe situații când modelul propriilor părinți îi influențează atât de tare pe bărbați, încât aceștia ajung să creadă că o căsnicie nu va veni cu nimic bun: „Astfel de experiențe se întâlnesc mai ales când bărbatul este prea atașat de mamă, care, chiar și indirect, îi sugerează că aproape toate nurorile vor să dețină supremația în familie și, în mod special, să-i îndepărteze pe soți de proprii părinți”.Influența societățiiȘi influența societății le cultivă bărbaților teama de căsătorie. Așa cum există bărbați pentru care noțiunea de familie pălește în fața unui meci de fotbal, de exemplu, fiind capabili să-și lase apropiații baltă chiar și în cele mai dificile momente decât să-și trădeze echipa favorită, la fel sunt și bărbați care cred că în zilele noastre, când se pot descurca foarte bine și singuri, în relații pasagere sau într-un concubinaj mai lejer, mai ales dacă au bani, n-are niciun rost să se lege la cap cu o femeie, din moment ce, la banii lor, își permit orice companie feminină și fără obligații.Emanciparea femeiiEste aproape o tradiție ca bărbații să-și dorească alături femei frumoase, inteligente, care, inevitabil, sunt râvnite și de alții. Ușor-ușor își face culoar măria-sa, gelozia, iar obsesia infidelității le pune bărbaților un obstacol serios în calea oficializării relației. În plus, emanciparea femeii naște un soi de competiție între parteneri. Partenera de viață tinde să aibă independență economică și, de multe ori, prioritățile vieții personale duc la sacrificarea familiei.Amânare intenționatăȘi tendința cuplurilor de a amâna oficializarea relației până la finalizarea studiilor și obținerea unui job care să le aducă venituri mai mari încurajează concubinajul. „Sunt cupluri care trăiesc și peste zece ani împreună și aproape uită că nu sunt căsătoriți, se comportă ca și soți. În plus, astăzi, puțini mai dau cu piatra dacă un copil apare în afara căsătoriei. Dacă însă oficializarea unei relații se face din rațiuni pur pragmatice, aceasta poate însemna revenirea la ceea ce era mariajul în vremurile mai vechi” – a completat psihologul, care a ținut să precizeze că deși plaja de alegere între căsătorie și concubinaj s-a lărgit, mulți considerând căsătoria… perimată, o relație oficializată pe hârtie este, în continuare, un simbol puternic al promisiunilor de iubire eternă.