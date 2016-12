De ce fug bărbaţii de căsătorie?

Psihologul te ajută

De ce fug bărbații de căsătorie?

A împărți viața cu cineva înseamnă a împărți tabieturile zilnice, atenția, intimitatea etc. etc. De multe ori, bărbații prea atașați de spațiul per-sonal nu sunt pregătiți ca viața să le fie invadată de o altă persoană și atunci stau departe de căsătorie.Și înainte de înăsprirea pedep-selor privind divorțul, statisticile arătau că una dintre problemele care îi determina, mai ales pe bărbații cu stare, să se gândească bine înainte de a lua decizia căsătoriei era ideea unui eventual divorț și implicit a partajului. „Am avut două relații aproape de perfecțiune… Scenariul, la indigo: după aproape trei ani, pentru că niciunul dintre parteneri nu spunea dacă legătura noastră are vreo perspectivă de căsătorie, am deschis eu subiectul. Amândoi, cu vârste peste 35 de ani și cu destul… cheag, mi-au cerut timp de gândire. Nimic mai jignitor pentru o femeie! Nu le-am mai dat nicio șansă! Din 2010 sunt singură, confuză și mă chinuie câteva întrebări: E chiar așa de îngrozitor să trăiești legal cu femeia pe care tu spui că o iubești? E așa o catastrofă să renunți la marea ta libertate, ca și când după căsătorie te așteaptă domiciliul forțat? Mie amândoi mi-au lăsat impresia că se gândeau la divorț, partaj…. Iar de cazuri de felul ăsta am mai auzit” (Maria Nastasov, 39 ani).Banii, o problemă serioasăStimată doamnă Nastasov, psihologul Alina Pandrea ne-a confirmat că unul dintre multe alte motive care îi țin pe bărbați departe de căsătorie sunt și banii. Teama de un eventual divorț și de împărțirea bunurilor se manifestă, de regulă, în cazul bărbaților care muncesc mai mult decât partenerele lor. Căci, indiscutabil, căsătoria poate duce și la divorț, și la partaj, idee care nu le surâde. Se cunosc destule cazuri de bărbați avuți, care înainte de căsătorie și-au donat o mare parte din avere părinților, fraților, tocmai pentru ca, la o adică… să nu împartă nimic cu cea care a venit la totul de-a gata. Mai este un secret pentru cineva că divorțurile cele mai răsunătoare se întâmplă acolo unde sunt mulți bani la mijloc?Pe de altă parte, un pas înapoi când vine vorba de căsătorie îl fac și bărbații care conștientizează că nu sunt pregătiți financiar pentru a susține o familie.Modelul părințilorSunt cazuri când și modelul propriilor părinți îi influențează atât de tare pe bărbați, încât aceștia ajung să creadă că o căsnicie nu va veni cu nimic bun. Sunt mii de experiențe în care atașarea exce-sivă de mamă, în special, precum și eventualele influențe negative ale acesteia asupra nurorii au dus la îndepărtarea treptată a soților și apoi la divorț.Influența societățiiTeama de căsătorie a bărbaților se datorează și influenței pe care societatea o are asupra lor. Așa cum există bărbați pentru care noțiunea de familie pălește în fața unui meci de fotbal, de exemplu, fiind capabili să-și lase apropiații baltă chiar și în cele mai dificile momente decât să-și… trădeze echipa favorită, la fel sunt și bărbați care cred că în zilele noastre, când se pot descurca foarte bine și singuri, mai ales dacă au bani, n-are niciun rost să se lege la cap cu o femeie, din moment ce, la banii lor, își permit orice companie feminină și fără obligații.Neîncredere în femeiDe regulă, bărbații își doresc să aibă alături femei frumoase, inteligente, care, inevitabil, sunt râvnite și de alții. Atunci intervine măria-sa gelozia, iar teama de infidelitate le pune bărbaților un obstacol serios în calea oficializării relației. Mai ales în ultimii ani, viziunea despre căsătorie s-a schimbat mult, psihologul preci-zând că în cercurile masculine celibatul este susținut cu putere, dorința principală a bărbaților fiind aceea de a experimenta. Pe de altă parte, cercurile feminine susțin relațiile serioase, stabilitatea, căsătoria. Și cum aceste… idealuri se bat cap în cap, nu e de mirare de ce mulți bărbați continuă să fugă de căsătorie sau să ia această decizie după ce încărunțesc.