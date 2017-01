Medicul de gardă

De ce fac sugarii febră

Ştire online publicată Miercuri, 19 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Mai am un copil de trei ani, dar s-a născut vara, n-am avut probleme cu răceala, febră și chestii din astea. Cu ăsta mic – are trei luni și jumătate, am tot timpul probleme. Dacă-l îmbrac prea gros, face febră, dacă nu-l îmbrac destul, la fel. Nu mai știu ce să fac...” – Aura Luca.v v vCă febra peste limite este o problemă detul de întâlnită la sugari ne-a confirmat-o și dr. Kati Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed. Totul, din cauză că reacția unui bebeluș la orice tip de infecție se ma-nifestă printr-o creștere bruscă a temperaturii, lucru care, evident, contribuie la îngrijorarea membrilor familiei. Având însă în vedere că sistemul imunitar al sugarului nu are suficientă forță pentru a lupta împotriva infecțiilor, medicul con-sideră că este obligația părinților să ia în serios orice puseu de febră al sugarului, căci, la vârste atât de mici, febra rămâne un serios semnal de alarmă.Cauzele fenomenuluiDeci, este clar, sugarii fac mai ușor febră față de copiii de vârste mai mari. De exemplu, îmbrăcatul copilului cu haine prea groase poate fi una dintre cauze, mai ales dacă în camera în care se află micuțul este foarte cald. Alte cauze ale creșterii temperaturii corpului poate fi și deshidratarea.De aceea, doamnă Luca, va trebuie să aveți grijă ca bebelușul să fie îmbrăcat doar cu un rând de haine mai mult față de un adult, în niciun caz cu mai multe, pe motiv că e prea mic. În cele mai multe cazuri însă, febra este declanșată de o infecție.În astfel de situații, pediatrul recomandă, la început, administrarea unui medicament împotriva febrei, desigur, în funcție de vârsta bebelușului. De asemenea, foarte important este ca temperatura camerei în care se află micuțul să nu depășească 18 - 20 grade Celsius. Cât privește baia, temperatura apei trebuie să fie cu două grade mai scăzută decât temperatura rectală, iar copilul va fi ținut în apă circa zece minute. Apoi, trebuie să primească multe lichide, căci sugarii prezintă risc crescut de deshidratare. Când vorbim însă de temperaturi de 40 de grade, medicul trebuie chemat imediat.