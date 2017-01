De ce este hepatita o boală „parşivă”

Medicul de gardă

De ce este hepatita o boală „parșivă”

„Sora mea a fost diagnosticată cu hepatită C, cu toate că, în afară de oboseală – dar cine nu e obosit în ziua de azi?, alte simptome nu ține minte să fi avut. Chiar doctorul i-a spus că hepatita e o boală parșivă, lucrează pe ascuns. Totuși, niște semne trebuie să dea și ea, mă gândesc…” (A. Lanu).Într-adevăr, hepatita este considerată dintotdeauna o afecțiune ascunsă, asimptomatică, din cauză că… știe să exploateze organismul fără ca acesta să dea prea multe semne de boală, a precizat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center. Asta nu înseamnă însă că în istoria medicală nu există și cazuri de hepatită cu o grămadă de simptome, prima dintre acestea fiind alterarea severă a stării generale de sănătate a pacientului infectat chiar din primele săptămâni de la contractarea virusului.Simptomele hepatitei C Cât privește hepatita C, aceasta are drept cauză virusul hepatitic de tip C și este, într-adevăr, o boală dificil de recunoscut la prima investigație medicală. Din această cauză, diagnosticul de certitudine se pune numai după aflarea rezultatelor analizelor de laborator ce se impun când există suspiciuni de boală. Pe de altă parte, medicul confirmă că dacă sunt resimțite de pacient, simptomele pot fi puse, de multe ori, pe seama activităților solicitante, a oboselii cotidiene. Ceea ce se întâmplă însă cu adevărat sunt modificările provocate de virusul hepatitic la nivelul ficatului. Iată și alte semnale trimise de organism care pot conduce spre același diagnostic, hepatita C: scaune deschise la culoare, îngălbenirea albului ochilor, închiderea urinei la culoare. Atenție, când albul ochilor este de un galben pronunțat, boala se află deja într-un stadiu destul de avansat. De aceea, medicul recomandă ca de la primele semne de slăbiciune pe care le dă organismul, persoana în cauză să se prezinte la medicul de familie, pentru că, tratată din fașă, boala va fi ținută altfel sub control.