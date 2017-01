Medicul de gardă

De ce e periculoasă bruscarea copiilor

Din cauza oboselii, a nervozității etc., mulți părinți de copii mici și foarte mici ajung să facă gesturi mecanice, mergând până la bruscarea serioasă a micuților. Iar când este vorba despre bebeluși, riscurile asupra sănătății lor sunt și mai mari. O tânără mamă, care-și crește singură copilul, ajuns acum la vârsta de patru luni, ar vrea să știe dacă un simplu zgâlțâit poate să-i facă rău celui mic: „Nu sunt singura, am văzut multe mămici zgâlțâindu-și bebelușii chiar la coadă, la pediatru, ca să le potolească plânsul. Stă în firea românilor să facă asta, presupun…”.v v vDin păcate, dr. Kati Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, a avut ocazia să vadă mulți părinți făcând acest gest de forță, evident, fără o rea intenție. Chiar nu contează că nu sunt rău intenționați, din moment ce acest fenomen, care, medical, este denumit „Sindromul zgâlțâirii copilului”, poate avea și urmări grave, atenție, asupra creierului, dacă zdruncinătura este mai intensă și durează mai mult. De-a lungul anilor, au fost cazuri de copii zdruncinați atât de tare, încât s-au ales cu hemoragii retiniene sau chiar intracraniene. De regulă, astfel de practici aparțin părinților cu mai puțină educație sau celor care nu sunt capabili să-și stăpânească nervozitatea și se răzbună pe copil, deși conștientizează că nu procedează corect. Segmentul de vârstă cel mai afectat de asemenea apucături ale părinților sau ale persoanelor care se ocupă de creșterea lor (au fost mediatizate și cazurile unor bone care-i maltratau pe bebelușii încredințați) este cuprins între una și 15 luni. Iar dacă leziunile de la nivelul creierului sunt foarte grave, există riscul ca micuțul să-și piardă cunoștința, să rămână cu sechele severe, precum retard mintal, crize convulsive, stări vegetative, paralizie. Indiferent de vârstă, disciplinarea copilului nu trebuie făcută în momentele de nervozitate, căci atunci pot fi scăpate lucrurile de sub control. Iar dacă, totuși, s-a întâmplat, copilul trebuie consultat urgent de un medic.