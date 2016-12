De ce e bine să mâncăm ridichi

Ştire online publicată Marţi, 06 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Printre alte legume de sezon, și ridichile sunt vedetele acestei perioade. Iar cele roșii de primăvară oferă o mulțime de beneficii nutriționale, sunt prietenoase cu silueta și taie apetitul, spun specialiștii Click sănătate. Suficiente motive pentru a le consuma cu plăcere, mai ales că sunt sărace în calorii și nu îngrașă!Dacă însă ești la cură de slăbire, află că 100 g de ridichi au doar 15 calorii. Îți oferă 0,6 g de proteine, 2,6 g de glucide, 0,3 g de lipide, precum și o mulțime de fibre (1,2 g, necesarul zilnic fiind de 30 g). Sunt și sursă importantă de sodiu (12 mg) și de potasiu (243 mg). Oferă organismului și vitamina C (23 mg) și B 9 (50 micrograme).Părerea nutriționiștilor Nutriționiștii recomandă să consumi ridichi pentru că sunt bogate în fibre (lucru benefic tranzitului inestinal, dar și siluetei ä“ #ì– pentru că fibrele induc mai repede sațietatea), pentru că sunt sărace în calorii și pentru că îți oferă multă vitamina C (adică, vitalitate) și B9 (necesară reînnoirii celulare). Sunt un diuretic natural, grație potasiului. Consumate înainte de masă, taie apetitul.Cum să le consumiPoți să le mănânci la micul dejun, împreună cu o felie de pâine integrală unsă cu unt, care completează rezervele de vitamina C, A și B9. De asemenea, poți să le consumi la fel de bine și sub formă de salate multicolore: amestecă-le cu fasole verde fiartă, boabe de porumb fierte, roșii cherry, cubulețe de brânză. Asezonate cu o vinegretă și cu verdețuri de sezon, obții un fel de mâncare savuros, bogat în substanțe nutritive și sărac în calorii!