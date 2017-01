De ce e bine să mâncăm pepene roşu

De ce e bine să mâncăm pepene roșu

Ştire online publicată Luni, 14 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vara aduce cu ea și un fruct delicios, pepenele. Potrivit Click sănătate, și sucul de ar trebui consumat, nu doar fructul în sine. Astfel, conform unui studiu efectuat de Journal of Agricultural Food and Chemistry, dacă bem suc de pepene chiar înainte de exercițiile fizice, combatem mai ușor febra musculară datorită aminoacizilor, pe nume citruline. Organismul nostru transformă aceste citruline în L-arginină, un aminoacid esențial ce ajută la flexibilitatea vaselor de sânge și îmbunătățește circulația.Dacă nici acest aspect nu te-a convins să consumi mai mult pepene roșu, nutriționiștii spun că este sărac în calorii și bogat în vitamine și minerale. Cu toate că pepenele este în proporție de 90% din apă, restul de 10% (aproximativ 300 de ml), este bogat în vitaminele A și C și conține cam o treime din doza zilnică recomandată.Conform psihologului Arturo Figueroa, femeile care au luat suplimente din extract de pepene roșu timp de 6 săptămâni, au observat îmbunătățiri în ceea ce privește sistemul cardiovascular. De asemenea, combate cancerul, deoarece este o sursă bogată în licopen, un antioxidant care ajută la prevenirea și tratarea cancerului de prostată.Pepenele este și un fruct diuretic și ne ajută să ne hidratăm.Datorită îmbunătățirii circulației, pepenele roșu este și un viagra natural.Conținutul de apă și minerale din pepenele roșu, ajută la buna funcționare a rinichilor și are un rol benefic în curățarea acestora. De asemenea, acest fruct ajută la eliminarea toxinelor din corp.Pepenele roșu conține vitamina B6, ce contribuie la bunăstarea sistemului nostru nervos. Consumând pepene roșu, creierul nostru eliberează „hormonul fericirii”, serotonina, astfel că acest fruct ajută în prevenirea și tratarea stresului și a depresiei.Pepenele roșu, fruct și legumăPrin gustul său dulce, pepenele roșu este, fără îndoială, un fruct, dar acesta face parte din familia mai largă cunoscută sub denumirea de Cucurbitaceae, care include dovleacul, dovlecelul și castraveții. Pentru proprietățile hidratante, pepenele roșu este cel mai bun aliat pe timp de vară. Având în vedere că deshidratarea, chiar și în forme ușoare, cauzează dureri de cap, probleme de concentrare, oboseală și nervozitate, pepenele roșu trebuie inclus în dieta zilnică în această perioadă.