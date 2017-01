De ce e bine să mâncăm castane la orice vârstă

Medicii nutriționiști recomandă introducerea din când în când a castanelor în dietă, pentru că ne ajută să prevenim diabetul, dar și să ținem stresul sub control. Află căror calități li se datorează efectele benefice asupra sănătății și cum se prepară corect, potrivit adevarul.ro/sanatate/dieta:Castanele comestibile sunt renumite în mod special pentru conținutul bogat în fibre alimentare (previn afecțiunile digestive) și în carbohidrați complecși (furnizează corpului energie timp îndelungat). De asemenea, conțin vitamine (B6, B9, C, E și K) și minerale (calciu, zinc, magneziu și potasiu), care le fac potrivite pentru a fi consumate la orice vârstă. De remarcat este și faptul că, deși sunt incluse în categoria fructelor oleaginoase, castanele au cel mai scăzut conținut de grăsimi saturate și, totodată, sunt sărace în calorii. Castanele pot fi consumate chiar și de persoanele cu intoleranță la gluten, deoarece nu conțin această proteină ce produce reacții inflamatorii la nivelul intestinului subțire.Cei cu diabet ar trebui să consume zilnic, timp de trei săptămâni, câte 100 g de castane, deoarece ajută la reglarea nivelului glicemiei. Potrivit medicului american Melinda Hemmelgarn de la Universitatea din Missouri, castanele conțin fibre (3 g la 100 g de fructe) care scad rata de absorbție a zahărului în sânge. Datorită fibrelor din compoziție, au un indice glicemic scăzut și ajută astfel la prevenirea diabetului.Atenuează ridurileÎntrucât au în compoziție trei dintre cei mai puternici antioxidanți, vitaminele A, C și E, care combat radicalii liberi (degradează țesuturile prematur), castanele sunt recomandate persoanelor cu tenul ridat și lipsit de strălucire. În plus, substanțele din compoziția lor stimulează producția de acid hialuronic, o proteină esențială în menținerea elasticității pielii. Întrucât normalizează secreția de sebum, castanele sunt indicate și în dieta persoanelor cu acnee. Pentru a atenua imperfecțiunile de la nivelul pielii, doza zilnică recomandată este de 50 g de castane. Acestea se coc în cuptor la 180 de grade Celsius, timp de 20 de minute. În prealabil, coaja se crestează, deoarece, în acest mod nu vor exploda în cuptor. Ulterior, castanele se mărunțesc și se pot adăuga în supe. Primele rezultate apar după numai trei săptămâni.Potrivit specialiștilor americani de la Clinica Mayo, cura cu castane este unul dintre cele mai bune remedii pentru combaterea stresului. Acestea conțin magneziu, recunoscut pentru calitățile de tonic general, antidepresiv și echilibrant psihic. În acest scop, castanele se recomandă sub formă de piure, după următoarea rețetă: 200 g de castane se spală bine și se pun la fiert într-un litru de apă fierbinte. După 40 de minute, oala se ia de pe foc, apa se scurge, iar castanele se lasă să se răcorească. După aceea, se decojesc și se pisează până ce obține o pastă. Pentru a-i îmbunătăți gustul, poți adăuga o linguriță de iaurt și un vârf de cuțit de scorțișoară. Piureul din castane se recomandă dimineața, la micul dejun. Pentru rezultate vizibile, cura trebuie urmată timp de două luni. Sunt gustarea ideală între mese.