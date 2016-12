De ce e bine să consumăm scorţişoara

De ce e bine să consumăm scorțișoara

Ştire online publicată Joi, 14 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cu toate că este vedeta sezonului rece, scorțișoara poate fi folosită pe tot parcursul anului, întrucât are numeroase beneficii asupra organismului, arată Click pentru femei. Totul, din cauză că este bogată în carbohidrați, proteine, grăsimi, fibre, fier, potasiu, calciu, fosfor și vitaminele A, C, tiamină, niacina și riboflavină.Remediu pentru dureri de capDatorită acestor nutriențil, scorțișoara este un bun remediu pentru durerile de cap, tratează acneea, atunci când este folosită ca mască facială și îmbunătățește circulația sanguină, prevenind creșterea tensiunii arteriale.Dușmanul colesteroluluiDe asemenea, scorțișoara s-a dovedit a fi eficientă și în scăderea trigliceridelor și a colesterolului, dar și în stabilizarea nivelului de zahăr din sânge.Prietenul memorieiÎn plus, cercetările arată că această mirodenie reduce tensiunile nervoase și are un rol important în îmbunătățirea memoriei, chiar și mirosirea acestui condiment dând un impuls creierului. Dacă este consumată în combinație cu piper și miere, scorțișoara este eficientă în tratarea durerilor de gât, gripei, malariei și răcelii, datorită proprietăților sale antiseptice. Și nu în ultimul rând, scorțișoara este un bun remediu pentru flatulență, greață, diaree sau indigestie.