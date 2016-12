De ce e bine să consumăm ghimbir

Recunoscut de asiatici încă din secolul I, ca o plantă medicinală cu efecte rapide asupra problemelor reumatice și digestive, ghimbirul este studiat acum în vestite laboratoare de medicii europeni. Potrivit sanatate.bzi.ro, are aproape 500 de compuși identificați, mulți cu activități biologice cunoscute, acționând în mod complementar, pentru a produce beneficii biologice profunde. Fiecare compus are un anume efect, fie influențând o anumită enzimă sau proteină, fie sprijinind activitatea altor compuși. Iată câteva dintre beneficiile ghimbirului: privează celulele de cancer prostatic de combustibilul lor de creștere; inhibă crearea prostaglandineil care produce efecte anti-febră puternice; echilibrează producerea de prostaglandine inflamatorii, care reglează producția de compuși care dilată arterele; restabilește funcționarea sănătoasă a trombocitelor, prin inhibarea formării unui grup numit tromboxan (probabil principalul motiv pentru care oamenii iau aspirină); reduce prostaglandinele care sensibilizează receptorii durerii din terminațiile nervoase, demonstrând efecte puternic analgezice; are efecte importante anti-ulcer, comparabile cu ale multora dintre medicamentele eliberate pe bază de rețetă; conține melatonina, care reglează ritmurile circadiene ale organismului și stimulează astfel activitatea corpului și somnul; are de 180 de ori mai multe enzime pentru digestia proteinelor decât legendara papaya, conține o substanță numită zingibain, care distruge paraziții și ouăle lor, are acțiune expectorantă, fiind benefic în tuse, bronșită, iritații ale gâtului. Extractele de ghimbir, testate în laborator, distrug o serie de paraziți, cum sunt cei din peștele crud, în decurs de 16 ore. De aceea, infuzia de ghimbir este indicată în tratarea bolilor parazitare. Protecție hepatică. Ghimbirul oferă protecție și față de efectele hepatotoxice ale acidului valproic (Depakene), administrat în mod curent suferinzilor de apoplexie. S-a mai observat că, folosit zilnic, îmbunătățește nivelul unor enzime ale ficatului; arde grăsimile, stimulează metabolismul; are efect de Viagra. Cercetările științifice efectuate asupra ghimbirului atestă faptul că această plantă aromatică este utilă persoanelor care suferă de tulburări sexuale. Potrivit specialiștilor, efectul „viagra” al ghimbirului poate îmbunătăți viața sexuală. Ghimbirul acționează asupra organelor genitale, îmbunătățind circulația sangvină.