De ce e bine să bem zeamă de varză murată

Ştire online publicată Joi, 19 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Despre zeama de varză acră sau moarea, cum se numește în termeni populari, nutriționiștii spun că are un efect detoxifiant asupra organismului, ajutând la eliminarea toxinelor. În plus, potrivit Obiectiv.info, o cură cu moare de varză contribuie la vitaminizarea organismului și la întărirea sistemului imunitar. Toate aceste beneficii sunt posibile pentru că zeama de varză acră are un conținut bogat de substanțe nutritive, care ajută la revizalizarea organismului și la tonifierea acestuia.Panaceu al medicinii populare. Deși prea puțin băgată în seamă de cercetători și de specialiști în tratamente naturiste, cu toate că are un gust pe care puțini îl consideră agreabil, moarea de varză este considerată drept un panaceu în medicină populară românească. Cunoscută ca un leac eficient împotriva tuturor bolilor, moarea este recunoscută ca având proprietăți cu adevărat miraculoase. Și asta, din cauză că în compoziția moarei se regăsesc o parte din vitaminele și antioxidanții prezenți și în varza proaspătă, dar și microelemente, săruri minerale, fermenți și enzime adăugite.Minunată pentru hipotensivi. Moarea de varză are efecte benefice asupra persoanelor suferind de hipotensiune. Are rol de reglare și normalizare a tensiunii, contribuind în același timp la îmbunătățirea circulației sângelui în organism. În acest caz, consumarea zilnică a unui pahar de moare de varză nu poate să facă decât bine.Normalizează digestia. Moarea mai contribuie din plin și la normalizarea digestiei și a tractului digestiv, dar și la prevenirea și tratarea constipației. În cazul în care te confrunți cu o astfel de problemă, consumarea câtorva pahare de moare de varză pe zi, câteva zile consecutive, te poate ajuta să înlături această problema. De asemenea, un leac popular împotriva constipației este cel obținut prin amestecarea de ulei și moare de varză în cantități egale. Atenție însă! Amestecul rezultat este un amestec pretențios, pe care stomacul multora nu îl tolerează. Este recomandat să testezi reacțiile organismului înainte de a-l încerca.