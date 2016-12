De ce e bine să bei câtă bere pofteşti

De ce e bine să bei câtă bere poftești

23 Septembrie 2014

Consumată cu moderație (2-3 beri maximum într-o zi), berea este un veritabil tratament pentru diferite afecțiuni. Mai mult decât atât, potrivit http: //www.click.ro/utile/sanatate, licoarea bahică întărește sistemul imunitar și acționează ca o veritabilă armură în lupta cu bolile. Iată 10 motive în plus pentru ca iubitorii de bere să nu renunțe la ieșirile „terapeutice” de la terase nici pe viitor.1. Berea face bine la creier – cercetătorii au descoperit că o bere pe zi scade riscul apariției bolii Alzheimer și a demenței. În plus, protejează creierul de efectele negative ale aluminiului din organism.2. Berea curăță rinichii – consumul regulat de bere reduce riscul apariției pietrelor la rinichi cu 40%. Și asta pentru că are în compoziție substanțe care stimulează rinichii “să lucreze” optim.3. Berea întărește inima – credeți sau nu, cercetătorii au descoperit că berea scade riscul apariției afecțiunilor cardiace cu 20-40%. În plus, berea curăță vasele de sânge și stimulează fibrinogenul.4. Berea întărește oasele – bogată siliciu, berea este un veritabil “balsam” pentru oase. Le întărește și mărește densitatea minerală. Atenție: excesul are exact efectul opus!5. Berea ne apără de cancer – cu un conținut ridicat de antioxidanți, berea este principalul inamic al cancerului de prostată. În plus, conține xantohumol care combate toate tipurile de cancer.6. Berea ne ferește de diabet – compoziția berii declanșează o reacție în lanț în organismul nostru care crește sensibilitatea în producerea de insulină. Se recomandă un consum moderat!7. Berea ne apără de atac cerebral – berea e prietena arterelor. Desfundă blocajele din sistemul circulator, ajută la irigarea creierului și luptă împotriva episoadelor ischemice.8. Berea conține multivitamine – e greu de crezut, dar e adevărat. Berea este bogată în vitamina B, B6 și B3. În plus, mai conține colină, acid pantotenic, flavonoide și vitamina C.9. Berea curăță pielea – vitaminele din bere nu numai că ne scapă de acnee, dar alungă și ridurile. În plus, s-a descoperit că berea stimulează creșterea părului, atunci când e aplicată direct pe scalp10. Berea e bogată în fibre – organismul nostru are nevoie de fibre. Berea conține atât fibre, cât și zaharuri fapt ce stimulează și reglează sistemul digestiv. În plus, întărește sistemul imunitar.