De ce e bine să avem sunătoare în casă

Ştire online publicată Marţi, 13 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Circulă tot felul de mituri despre sunătoare și beneficiile acesteia. Puțini știu că această plantă are și capacitatea de a reduce stresul, fiind considerată un remediu natural foarte efficient, folosit din timpuri străvechi și pentru calmarea stărilor stresante. În plus, pe lângă eliminarea tensiunii nervoase și atenuarea stărilor depresive moderate, sunătoarea este bună și ca adjuvant în tratarea afecțiunilor hepatice și biliare, în afecțiuni ale cavității bucale sau în tratamentul local al arsurilor. De asemenea, aceeași eficiență o are sunătoarea și în tratamentul sindromului premenstrual, dar și al tulburărilor de somn.Rețete pe bază de sunătoare: Sunătoarea poate fi consumată sub formă de ceai, tinctură, macerat în ulei, capsule și cataplasme. Pentru prepararea infuziei ai nevoie de o linguriță de plantă mărunțită, peste care se adaugă 200 ml de apă fiartă. Ceaiul se acoperă și se lasă 15-20 de minute la infuzat, după care se strecoară și se bea neîndulcit. Se recomandă consumul a două-trei căni de ceai pe zi.Maceratul în ulei se prepară din 20 de grame sunătoare bine mărunțită, care se umezesc cu 20 ml de alcool (peste 70%) și se lasă timp de 12 ore, după care se adaugă 200 ml ulei de floarea soarelui. Amestecul se ține pe baia de abur trei ore, timp în care se amestecă din când în când. Apoi, compoziția se lasă la macerat timp de două-trei zile, după care se filtrează și se depozitează în sticluțe închise la culoare.Leac pentru arsuri. Se prepară cataplasme cu infuzie preparată din 30 de grame de plantă la un litru de apă clocotită. Amestecul se ține acoperit timp de 20 de minute, după care se strecoară și se aplică comprese pe zonele afectate.De reținut! Înainte de a începe o cură cu sunătoare se recomandă a se afla și părerea unui medic, pentru a exclude posibilitatea de a intereacționa cu alte medicamente.