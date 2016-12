De ce e atât de scumpă încălţămintea pentru copii?

2

incaltaminte copii de calitate

Intr-adevar incaltamintea pentru copii este foarte scumpa si cand am inceput sa caut pantofi pentru primii pasi ai fetitei mele am fost extraordinar de revoltata. Nu intelegeam de ce sunt atat scumpi. Dupa ce am inceput sa ma documentez si sa descopar ce riscuri implica pentru viata de adult o incaltaminte de calitate slaba, efectiv m-a apucat frica. Prefer sa investesc mai mult intr-o pereche de pantofi buni, din piele, decat sa se intample ceva si sa ma invinovatesc mereu pentru asta. Mie imi place magazinul Bigstep, care e specializat pe asa ceva si vanez mereu reducerile si promotiile pe care le au periodic.