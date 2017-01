"De ce e aşa de uşor să-ţi asiguri locuinţa şi atât de greu să fii despăgubit?"

"De ce e așa de ușor să-ți asiguri locuința și atât de greu să fii despăgubit?"

Aveți asigurare facultativă pentru casă, v-au prădat hoții, dar nu sunteți despăgubit. Aflați în continuare de ce se întâmplă asta.„Asigurarea obligatorie, o mare țeapă! După mine, și asigurarea facultativă e tot ceva de genul, e greu să pui mâna pe bani. Dacă hoțul fură cu chei sau instrumente potrivite și se pricepe să nu lase urme, adio despăgubire! Dacă ai electronice, dar nu mai ai acte, poți să le asiguri, dar pentru o valoare de 2 lei. Iar dacă ai facturi și sunt mai vechi de 5 ani, iarăși ești țăcat… Am vorbit cu mai mulți agenți pentru o poliță facultativă de locuință, dar mi-au spus clar că dacă hoțul nu lasă urme, pot să-mi iau adio de la despăgubiri. Păi, nu Poliția spune că hoții au ponturi la deschis uși, că lucrează cu mănuși, că-și ascund amprentele? Chiar surorii mele i s-au furat lucruri din mașină cu chei potrivite și poliția a insinuat că ar fi lăsat ușa deschisă, că era imposibil să nu se vadă ceva la butuc… și n-a fost despăgubită. Tot așa pot să spună că mi-am înscenat furtul… Am vrut o asigurare pe 3 luni, să prind sărbătorile, dar mi-au zis că nu se încurcă și nici la bijuterii nu se bagă. Nu e vreo lege pentru asigurările astea? Face agentul ce vrea după ce îți face capul mare ca să închei polița?”- sunt dilemele lui Dani Tudor.v v vÎn timp ce polița de asigurare a locuințelor împotriva dezastrelor naturale este obligatorie prin legea nr. 260/2008, reprezentanții mai multor societăți de asigurări, care, evident, încheie atât polițe obligatorii, cât și facultative, au ținut să precizeze că asigurările facultative de locuințe sunt produse specifice ale companiilor de profil, prin care se pot asigura apartamente, case, imobile, construcții anexe, bunurile din locuință, în totalitate sau parțial, daunele produse vecinilor, în general, împotriva producerii anumitor riscuri prevăzute în contractul de asigurare. Practic, acoperirea oferită prin intermediul poliței vine în schimbul plății de către contractantul asigurării a unei prime, reprezentând costul asigurării, ne- a spus inspectorul Adrian Ion, care, după ani de muncă într-o societate de profil, recomandă tuturor clienților să se informeze foarte bine înainte să încheie o poliță facultativă: „Sunt mulți clienți care aruncă un ochi pe contract, uită ce le spui, iar în caz de daună, te acuză că l-ai păcălit și te trezești cu dosar la poliție. Oamenii trebuie să știe că regulile trebuie respectate și de o parte, și de alta și că există și cazuri de înscenări de furturi, de autoincendiere a mașinilor etc.”.Furt fără urmeO altă greșeală pe care o fac unii clienți este că, în caz de furt din locuință, în loc să anunțe imediat Poliția, ei informează compania de asigurări despre producerea evenimentului sau chiar se apucă de reparații, dacă e vreo urgență: „Pentru că pentru orice tentativă de furt, întâi trebuie anunțată Poliția, Pompierii, când e cazul, să constate dacă sunt sau nu urme de efracție… Apoi, asiguratorul va cere evaluarea din partea Poliției, iar dacă Poliția constată că nu sunt urme, asta e… nu se mai pot acorda despăgubiri”.Asigurarea bijuteriilorExistă companii care asigură bijuterii numai dacă acestea sunt ținute într-un seif încuiat, cu cifru, alte companii cer evaluarea acestora de către un expert, cu poze, cu precizarea gramajului etc., pe când alte companii refuză din start asigurarea bijuteriilor. Atâta vreme cât fiecare companie lucrează după propriile reguli, poate stabili și condițiile. Însă, odată stabilite și trecute în contract, dacă nu sunt respectate, clientul se poate plânge oamenilor legii, pe bună dreptate.Perioada minimă de asigurareDeși este dreptul fiecărei companii să stabilească termenul, Adrian Ion a precizat că, de regulă, polițele se fac pe ani de asigurare, însă, la cerere, pot fi încheiate și pe perioade subanuale, dar de minimum 3 luni, cu precizarea că orice lună începută se consideră lună întreagă.Riscuri neacoperiteÎn general, în categoria riscurilor neacoperite de poliția de asigurare facultativă intră furtul fără urme de efracție, prin înșelătorie sau cu întrebuințarea de chei potrivite, daune provocate în mod intenționat de către asigurat, infiltrația apei; furtul bunurilor aflate în locuri deschise sau în aer liber, pe terase, balcoane, curți, grădini, spații comune etc.; furtul din clădiri care nu au avut ușile închise cu dispozitive de închidere sau au avut ferestre deschise; daunele produse datorită uzurii. Nu se acordă despăgubiri nici pentru imobile construite fără autorizație, dacă aceasta era obligatorie la momentul construirii, extinderii, modificării locuinței, conform legii, și nici pentru clădirile cu bulină roșie.