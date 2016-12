„De ce dezastrul constănţenilor şi nu al vinovaţilor?“

3

platim, dar sa stim si noi

Nici nu-ti vine sa crezi. Protestatara, care are dreptate, inclusiv in ceea ce priveste o demonstratie a cetatenilor acestui oras, nu are curajul sa-si spuna numele, ceea ce inseamna ca guvernarea rosie a orasului si a judetului a reusit sa bage frica in cetateni si este foarte grav. Alti trei comentatori isi dau numele doar pentru ca sunt de acord sa plateasca, dar sa stie si ei pentru ce. Eu le spun, sa plateasca ei, daca tin atat la cei care sunt vinovati. De fapt, eu as fi bucuros sa nu mai fie bani cu care clovnul Mazare sa dea pachete cu care sa-si cumpere voturile, ca doar nu ii da din banii lui. Sa ii vad atunci pe batranii care il voteaza si care hotarasc prin votul lor viitorul copiilor si al nepotilor si ii lasa condusi de un circar. Scris de Paul Andreescu.