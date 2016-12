De ce curăţătoriile nu răspund dacă strică hainele clienţilor?

De ce curățătoriile nu răspund dacă strică hainele clienților?

În fișele de înregistrare pe care clienții le primesc de la curățătoriile chimice în momentul predării hainelor se arată că firmele nu-și asumă răspunderea în cazul în care lucrurile își modifică dimensiunile sau se deteriorează din cauza unor probleme de țesătură.Dionisie Culețu, director în cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor confirmă situația, pe care o apreciază drept un cerc vicios.Cu alte cuvinte, clientul plătește un serviciu și, în cele mai fericite cazuri, este avertizat înainte de a face comanda că în contractul cu prestatorul de serviciu nu există nicio clauză privind obligațiile acestuia: „Am vrut să curăț un cojoc, însă doamna de la curățătorie, fără ca măcar să se uite pe etichetă, mi-a spus că nu-mi garantează dacă se curăță ca lumea sau că nu se deformează. Mi-o primește doar pe răspunderea mea. M-am dus la altă curățătorie, persoana de acolo s-a uitat imediat la etichetă, apoi mi-a zis că mi-o curăță tot pe răspunderea mea. Am întrebat-o de ce trebuie să răspund eu și nu dânșii, care curăță și mi-a zis că nu se poate baza pe etichetă. Cum adică, oamenii duc acolo o grămadă de lucruri de valoare și pot să le ia franjuri, fără să răspundă nimeni?” - și-a strigat nedumerirea Cristiana Pestrițu, care nu acceptă inexistența unei legislații clare în acest sens.Lacună de legislațieÎn contractul încheiat sau chiar pe formularul dat clientului se men-ționează că în cazul destrămării sau ruperii materialului, pierderii sau distrugerii nasturilor, fermoarelor, pernițelor de umeri, a ornamentelor, precum și a obiectelor din buzu-nare, indiferent de valoarea aces-tora, curățătoria nu-și asumă nicio răspundere. Excepție fac situațiile în care se constată de organele de poliție furtul prin efracție din unitate, când curățătoria se angajează să despăgubească clientul.Dionisie Culețu, Directorul Comi-sariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor, apreciază această stare de lucruri ca un cerc vicios, atâta vreme cât practica în sine este incorectă, însă, pe de altă parte, prestatorul de serviciu, neasu-mându-și prin contract o asemenea responsabilitate, nu se află în conflict cu legea: „Au fost reclamații pe acest subiect, au venit oameni la noi, pe bună dreptate, însă dacă pe spatele bonului de comandă se menționează că prestatorul nu-și asumă răspunderea pentru eventualele stricăciuni, din punct de vedere legal este acoperit. Totuși, susțin că este un cerc vicios, pentru că nu există vreo pârghie legală care să permită obligarea prestatorului să-și asume răspunderea calității serviciului. Practic, noi nu avem ce să le facem, omul își alege serviciul cu bună știință și este avertizat asupra riscurilor. Totuși, am încercat rezolvarea unor reclamații de acest gen pe cale amiabilă și de multe ori am reușit, chiar dacă legea nu obligă”.Etichetele înșelătoare, o altă cauzăDirectorul CRPC ne-a mai spus că atâta vreme cât încă nu s-a pus la punct o legislație privind corectitudinea unor parametri înscriși pe etichetele produselor, neasumarea acestui gen de răspundere ar putea fi justificată de către prestatorii de servicii. Mai mult, apreciază că, în lipsa unui specialist care să interpreteze corect înscrisurile și parametrii din etichetele hainelor, să descifreze compoziția reală a țesăturii, astfel încât omul să știe precis ce riscuri își asumă, astfel de situații vor perpetua.Ce se recomandă clienților?OPC le recomandă clienților curățătoriilor chimice să aibă îndrăzneala necesară pentru a cere mai multe păreri despre eventualele riscuri pe care și le asumă, să existe practic acea comunicare necesară între prestatorul unui serviciu și beneficiarul acestuia. Iar această recomandare este valabilă pentru toate categoriile de servicii publice.