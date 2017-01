De ce cred locatarii că administratorul este şeful asociaţiei

De ce cred locatarii că administratorul este șeful asociației

Aproape că nu este asociație în care administratorul să nu fie luat la rost de locatari pentru tot felul de lucruri care-i deranjează, iar dacă-i întrebi de ce nu se plâng președintelui, par a nu înțelege de ce ar trebui s-o facă. Și asta, întrucât puțini știu că președintele este răspunzător juridic pentru activitatea asociației, iar administratorul, doar un simplu angajat. Așa se explică de ce legea privind funcționarea asociațiilor de proprietari impune în organigrama asociației atât funcția de președinte, cât și pe aceea de administrator. Pe de altă parte, în ideea economisirii banilor care se duc pe indemnizația președintelui, „care oricum nu face mare lucru!”, există locatari care cred că cele două funcții ar trebui cumulate: „Administratorul le face pe toate, dacă e vreo avarie, toți sunăm la ușa lui. Pe președinte foarte puțini îl cunoaștem… Sigur, nu e vina lui, și oamenii sunt pasivi. La ultima ședință am propus ca administratorul să fie și pre-ședinte, că tot el e șeful în ochii noștri, dar președintele a zis că nu permite legea. Oricum, omul a zis că el a refuzat indemnizația, face asta din plăcere. Poate că de asta nu se implică!” (Aurelia Lungu).Pentru ca o asociație de proprietari să funcționeze, trebuie să aibă o organigramă clară. Astfel, la adunarea generală de constituire a asociației de proprietari, se alege un comitet executiv, format din președinte și un cenzor sau o comisie de cenzori, hotărându-se și durata mandatelor mem-brilor. Cât privește funcția de administrator, aceasta poate fi îndeplinită de pre-ședinte sau invers numai dacă asociația are un număr de maximum 10 proprietari. Având în vedere că, în ultimul timp, s-au înființat multe asociații de tronson sau de scară, urmare desprinderii din asociațiile-mamă, cauza fiind mai buna gestionare a cheltuielilor, dacă acestea numără doar 10 proprietari, nimeni nu le împiedică să aprobe în adunarea generală cumularea celor două funcții.Ca șef, președintele reprezintă asociația de proprietari în derularea contractelor, asumându-și obligații în numele acesteia, și nu administratorul. Același rol îl are și în relațiile cu terții, inclusiv în acțiunile ini-țiate de asociație îm-potriva unui proprietar care nu și-a îndeplinit obligațiile sau în procesele în care un proprietar contestă o hotărâre a adunării generale. Tot președintele asociației supraveghează aplicarea hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor statutului și acordului de asociere și aplicarea deciziilor comitetului executiv. În plus, poate propune comitetului executiv sau adunării generale măsuri împotriva celor care nu respectă regulile, regulamentele și deciziile asociației. Totodată, președintele urmărește și îndeplinirea obligațiilor proprietarilor și ținerea la zi a cărții tehnice a construcției și a celorlalte docu-mente privitoare la activitatea asociației.Iar dacă nu-și îndeplinește atribuțiile, indiferent dacă refuză să primească indemnizația, președintele asociației răspunde personal sau în solidar cu membrii comitetului în fața legii, dar și a proprietarilor, pentru daunele și prejudiciile cauzate. De asemenea, neîndeplinirea atribuțiilor pre-ședintelui se sancționează cu amendă de la 500 la 3.000 lei.Președintele poate fi remunerat, dar numai pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri și cheltuieli.