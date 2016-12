De ce boli ne fereşte spălatul pe mâini

Medicul de gardă

De ce boli ne ferește spălatul pe mâini

„Unii spun că trebuie să te speli pe mâini înainte de masă și după folosirea toaletei, alții sunt de părere că nu trebuie să exagerăm, să mai lăsăm organismul să facă anti-corpi… În afară de hepatita A, de ce alte boli ne ferește un simplu spă-lat pe mâini?” (Luminița Onică).v v vUnii bagatelizează spălatul pe mâini, însă boli serioase precum hepatita A, meningita, bronșiolita, diferite tipuri de diaree infecțioasă pot să fie prevenite prin simpla spălare a mâinilor, ne-a explicat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Clinicii Phoenix Eastern Medical Center. În același timp, spălatul pe mâini, o măsură de igienă și protecție a oricărei persoa-ne, pare a fi cea mai bună strategie de luptă și împotriva infecțiilor respiratorii, a pandemiilor de gripă. Medicul atrage însă atenția că dacă, pentru ștergere, se folosește un prosop murdar sau umed, e ca și cum nu ne-am fi spălat pe mâini.Așadar, pentru a preveni majori-tatea bolilor infecțioase, spălatul pe mâini trebuie să fie frecvent și corect făcut, nu superficial, din cauză că mâinile transmit majoritatea bolilor infecțioase, în această perioadă, cele mai răspândite fiind răceala și gripa. În plus, studiile arată că spălatul pe mâini are o acțiune profilactică mai eficientă decât administrarea vitaminei C sau a altor antioxidanți.Când trebuie să ne spălăm pe mâiniMajoritatea cred că dacă se spală pe mâini după folosirea toaletei sau înainte de masă, e suficient. Medicul ne-a explicat însă că sunt o serie de alte situații care impun această operațiune: când ne apropiem de un copil mic, după schimbarea scutecelor la un copil, înainte de a începe să gătim, când intrăm în casă, după ce ne-am jucat cu animalele de companie, după manipularea gunoiului sau vizitarea unui bolnav, înainte de scoaterea sau introducerea lentilelor de contact, după ce am stat alături de o persoană care a tușit, a strănutat sau și-a suflat nasul și ori de câte ori mâinile sunt murdare. Ca o concluzie, cu toate că bacteriile, virușii, paraziții au mai multe căi de trasmitere, tot mâinile murdare rămân principalul factor favorizant al dezvoltării și înmulțirii acestora. Alte modalități de transmitere a germenilor sunt apa și mâncarea contaminată, microbii eliberați în timpul răcelii prin strănut, suprafețe contaminate, fluidele unei persoane bolnave.