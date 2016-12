De ce au ajuns apometrele coşmarul locatarilor

De ce au ajuns apometrele coșmarul locatarilor

Ca și când nu ar fi suficient prețul colosal al gigacaloriei, locatarii se plâng că, lună de lună, în ciuda faptului că și-au instalat apometre și se străduiesc să facă economie, plătesc mai multă apă rece decât consumă. Totul, din cauză că sunt încărcați,cred ei „abuziv“, cu sume ce reprezintă coeficientul de corecție.În condițiile în care costurile cu întreținerea au devenit coșmarul anotimpului rece, preocuparea principală a locatarilor este să facă economii maxime, atât la căldură, dacă au repartitoare, cât și la apă. Dacă, până în acest moment, mulți s-au declarat inamici ai repartitoarelor, când vine vorba despre apometre, lucrurile stau cu totul altfel, covârșitoarea majoritate a proprietarilor având instalate, cu mulți ani în urmă, aceste contoare. Evident, au făcut investiția cu scopul de a plăti exact cât consumă. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel, căci în fiecare lună apar diferențe între indexul apometrului de branșament și consumul înregistrat de apo-metrele din apartamente. Iar această problemă iscă discuții interminabile în aproape toate asociațiile de proprietari. Iar când încărcarea este prea mare, conflictele dau în clocot: „În ianuarie am fost încărcat la apă rece cu șapte metri cubi peste citirile date de mine. De la asociație o tot dau cu coeficientul de corecție, un mare abuz născocit. Nu e posibil ca la un consum de 13 metri cubi să mai pui încă șapte metri! De ce am mai dat banii pe apometre? Mai bine plătim toți la paușal, să nu mai fie discuții!Cred că numai în România plătești pierderi peste pierderi, și la căldură, am auzit că și la curentul electric suntem încărcați, că unii își pun niște aparate și plătesc mai puțin. Culmea e că tot nouă ni se impută că ne-am zgârcit și ne-am luat apometre ieftine. Nici ei nu mai știu unde e buba!” (Valentin Co-drin).Furturile, o chestiune delicată„S-au găsit apometre blocate sau montate deandoaselea. De la asociație știu că se fură, dar n-au cum să facă verificări în fiecare zi, aici chiar au dreptate. Cei care plătim ca fraierii vrem ca proprietarii prinși o dată cu șmecherii să plătească ei diferențele, ca să se învețe minte! Dacă nu s-ar fura, nici indexurile astea nu s-ar mai bate cap în cap!” (Ioana Ailenei).„Acest coeficient de corecție mi se pare un abuz. Dacă tot nu scăpăm de el, atunci să fie împărțit la cei care nu acceptă să se verifice apometrele în fiecare lună” (Luci Trandafir).Diferențele trebuie recuperateȘi președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, și alți șefi de asociații au confirmat că nemulțumiri legate de apometre există în foarte multe asociații constănțene. Din păcate, în condițiile actuale, întotdeauna va exista o diferență între suma citirii apometrelor individuale și cea de la branșament, mai ales dacă apo-metrele sunt dintr-o clasă inferioară, care trebuie recuperată într-un fel. Iar pentru asta, asociațiile pot opta pentru una dintre următoarele metode: a) plata diferenței proporțional cu consumul fiecăruia (situație în care apare un alt cost specific); b) diferența să se împartă proporțional cu numărul de persoane; c) să se plătească egal pe apartamente, sistem pe care Uniunea Județeană a Asociațiilor de Proprietari îl consideră cel mai potrivit: „Situația este delicată, căci neștiind exact de unde provine diferența - e posibil să fie o scurgere necontrolată la subsol ori contorul de branșament să aibă o hibă etc., nu poți să-i încarci doar pe unii!” - a adăugat președintele UAP, care în astfel de situații consideră că asociațiile trebuie să solicite RAJA verificarea și repararea eventualelor defecțiuni apărute pe rețea. Căci, ne place, nu ne place, apometrele de apartament sunt considerate repartitoare de costuri, iar dacă nu funcționează corect, apar și diferențe, mai mici sau mai mari.Soluție costisitoareO altă soluție, dar care presupune costuri și desfășurare de șantier, ar fi modificarea instalațiilor interioare ale blocurilor, astfel încât distribuția utilităților să se facă pe orizontală, iar conductele comune să fie scoase pe casa scării, eliminându-se astfel atât pierderile, cât și posibilitățile de fraudă.