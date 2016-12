Medicul de gardă

De ce apar „tulburările“ de voce

„Nu am probleme cu gâtul, dar tot timpul am tulburări de voce. Sunt zile când îmi dispare glasul… Doctorul mi-a recomandat să renunț la condimente, pentru că îmi plac într-adevăr foarte mult. Plus de asta, să-mi iau pauze de vorbit, că sunt de fel cam vorbăreață. M-ar interesa și o altă părere, nu cred că e normal să răgușești din nimic. Vă mulțumesc, Daniela, 43 ani”.v v vDoamnă Daniela, chiar dacă vi se pare curios, și dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, ne-a confirmat că una dintre cauzele care duc la pierderea vocii, la răgușeală, în general, este și vorbitul exagerat, a cărui consecință directă este oboseala coardelor vocale.Pe de altă parte, este adevărat că, de regulă, răgușeala apare în răceli, gripe, inflamații ale gâtului, în general, al bolilor infecțioase. În astfel de situații, răgușeala trece pe măsură ce se ameliorează și boala. Totuși, există și situații mai grave, cât nu trece nici după săptămâni bune. Atenție, când se cronicizează, există riscul apariției sclerozei unei coarde vocale sau al inflamației acestora.De aceea, recomandarea medicului dumneavoastră de familie de a vă menaja vocea este corectă. Asta înseamnă că ar fi bine să faceți un efort, oricât ați fi de vorbăreață, și să luați o pauză de câteva zile în care să vorbiți foarte puțin. Cât privește condimentele, și acestea trebuie evitate.