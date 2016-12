De ce apar şi cum pot dispărea durerile de picioare

De ce apar și cum pot dispărea durerile de picioare

Ştire online publicată Luni, 19 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Este o întrebare aflată pe buzelor foarte multor oameni, nu neapărat în vârstă. De exemplu, dacă ați avut de suportat un efort fizic prelungit, ați suferit o accidentare, de regullă, stați mult în picioare sau mergeți timp îndelungat pe jos, este posibil să aveți dureri musculare la picioare, glezne sau genunchi. Durerile sunt greu de suportat, însă, din fericire, există nenumărate remedii de a le ameliora chiar la dumneavoastră acasă, fără să fie nevoie să vă mai deplasați la medic.Așadar, fenomenul picioarelor obosite sau „grele” se caracterizează prin senzații de durere și de greutate în picioare, mai ales la sfârșitul zilei, sau după activități care presupun efort fizic. Această problemă nu trebuie însă ignorată, deoarece se poate transforma într-o boală care să afecteze calitatea vieții pacientului, dar și capacitatea zilnică de muncă.Cauzele durerilor. După cum susțin medicii specialiști, oamenii care stau toată ziua în picioare au dureri din cauza faptului că mușchii sunt suprasolicitați. Această durere nu trebuie tratată cu indiferență și este nevoie de părerea unui specialist pentru a preveni orice problemă.Unele femei cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani prezintă umflături ale tălpilor. Aceasta este o reacție normală a picioarelor în timpul menstruației, dar umflăturile sunt adesea cauzate și de o tensiune arterială ridicată. Pe de altă parte, crampele la picioare pe timpul nopții sunt semne ale problemelor sistemului vascular. Totodată, dacă la nivelul picioarelor se simt arsuri și înțepături, există riscul apariției diabetului. Mai mult, doctorii avertizează că durerea nu trebuie țină mai mult de două săptămâni fără consultarea unui specialist.De asemenea, trebuie să acordați o atenție deosebită încălțămintei folosite. Aceasta trebuie alternată și nu trebuie purtată aceeași pereche în fiecare zi.Aveți grijă la siluetă! Greutatea în exces afectează circulația lichidelor din corp și presează venele. Acesta este unul dintre motivele pentru care se umflă picioarele, ca rezultat al retenției anormale de lichid în țesături. În primul rând, trebuie să reduceți cantitatea de sare consumată, deoarece aceasta contribuie la retenția de lichide.Specialiștii mai recomandă să evitați cât puteți poziția picior peste picior sau să stați prea mult timp pe scaun. De asemenea, femeile nu trebuie să poarte pantofi cu toc mai mare de trei centimetri.Exercițiile fizice ajută circulația, prin urmare, sunt indicate cel puțin 20 de minute de sport, în fiecare zi. Folosirea unor ciorapi elastici îmbunătățește, de asemenea, circulația sângelui.Remedii naturale. Puteți scăpa destul de ușor de durerile de picioare, indiferent din ce cause au apărut, cu ajutorul unor tratamente naturiste, simple și ușor de preparat. Varza este renumită ca remediu și împotriva durerilor de picioare. Trei frunze de varză strivite trebuie aplicate pe locul dureros, bandajate și lăsate să acționeze timp de opt ore. Băile calde de picioare cu infuzie de soc sunt foarte eficiente împotriva durerilor. Astfel, într-un litru de apă clocotită se lasă la infuzat 50 de grame de plantă de soc timp de zece minute, după care compoziția se adaugă într-un lighean plin cu doi litri de apă fierbinte și două-trei picături de lămâie. Țineți picioarele în apă timp de 20 de minute, după care acoperiți-le cu o pereche de șosete călduroase. Dacă aveți senzația de picioare obosite, puteți face astfel de infuzii și cu ceai de mentă. Infuzia din frunze de salvie. Ceaiul se bea de două ori pe zi, dimineața și seara, după masă. Infuzia mai poate fi folosită și sub formă de comprese aplicate pe picioare, în zonele dureroase, după care se aplică și cremă de gălbenele.