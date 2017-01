De ce adoră pisica să escaladeze înălţimile

Veterinarul pe recepție

De ce adoră pisica să escaladeze înălțimile

„Am o pisică de un an, iar acum trei luni, mi-am luat un câine de curte. Mare belea pe pisicuța mea, când iese afară și dă cu ochii de câine, se cocoață iute în pomul vecinului sau începe să se plimbe pe gard, iar când se întâlnesc în casă, se cocoață pe mobilă, pe ușă, cât mai sus. Culmea este că am un câine foarte liniștit, nici măcar nu se dă la ea în vreun fel.N-am mai văzut așa ceva!” – Marilena Enache.Stimată doamnă, după cum ne-a explicat medicul veterinar Gheor-ghiță Mureșanu, pisica are o plăcere înnăscută de a escalada cele mai înalte locuri din curte și chiar din casă. Culmea este că oricât ar fi de înalte acele locuri, zburdalnicele feline se vor descurca întotdeauna să le escaledeze și, apoi, să revină fără dificultate la nivelul solului. Se spune că pisicile adoră locurile înalte din cauză că înălțimea este simbolul puterii pentru ele. Este ușor de observat acolo unde există mai multe pisici că… șefa acestora se va cocoța mereu deasupra lor. În plus, este plăcerea lor de a vedea, de la înălțime, tot ce se întâmplă în jur, căci nu prea le place să le scape ceva. Mai mult, iarna de exemplu, în casă, locurile înalte, fiind mai calde, sunt preferate de pisicuțe.Un alt motiv pentru care se refugiază la înălțime este și încercarea de a păstra distanța față de câine, căci un asemenea loc îi dă siguranță când se teme de ceva sau este mai agitată. Totul, din cauză că de acolo, de sus, va avea posibilitatea să aibă sub ochi toate pericolele. De aceea, când în casă există și un câine, îi veți face o mare bucurie dacă veți aduce un arbore pentru pisici în încăpere. Asta o va relaxa și-i va conferi un sentiment de siguranță, iar dacă țineți la confortul pisicii dumneavoastră, merită efortul.